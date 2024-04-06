ABD Hazine Bakanı Yellen tutuştu. Çin’e üretimi durdurun çağrısı yaptı. 2030’da ABD’yi geçmesi bekleniyor

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Çin’in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guancou şehrinde Amerikan Ticaret Odası (AmCham) temsilcileriyle bir araya geldi.

Yellen burada yaptığı açıklamada, kapasite fazlası üretimin yeni bir sorun olmadığını ancak son zamanlarda yoğunlaşarak yeni sektörlerde potansiyel riskleri ortaya çıkardığını vurguladı.

KAPASİTE FAZLASI ÜRETİM

Yellen, "Kapasite fazlası üretim, düşük fiyatlarla büyük ölçekli ihracat yaratıyor. Bu yalnızca Amerika firmalarının ve işçilerinin işlerini kaybetmesine yol açmakla kalmayacak, Hindistan, Meksika gibi ülkelerin şirketlerini de olumsuz etkileyecektir." ifadelerini kullandı.

Yellen, kapasite fazlası üretimin tedarik zincirlerinin aşırı yoğunlaşmasına yol açarak küresel ekonominin direncini de olumsuz etkileyeceğinin altını çizdi.

“VERİMLİLİK BÜYÜMEYİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR”

Kapasite fazlasının Çin sanayisi ve şirketleri açısından da risk taşıdığını, Çin'in verimliliğini ve büyümesini olumsuz etkileyebileceğini savunan Yellen, "Bence kapasite fazlasına çözüm üretmek ve genel anlamda piyasa temelli reformlara odaklanmak Çin'in çıkarına olacaktır. Daha önce de söylediğim gibi, Çin yalnızca ihracata dayalı büyüyemeyecek kadar büyük." değerlendirmesinde bulundu.