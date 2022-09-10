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ABD’den Rus petrolü için tehdit gibi açıklama: “Tavan fiyatı ihlal edenlere soruşturma açacağız”

ABD Hazine Bakanlığı, Rus ham petrolünü tavan fiyatın üzerindeki bir fiyattan satın alanların ve kasten yanlış belge sağlayanların yaptırım ihlalleri nedeniyle soruşturmaya tabi tutulabileceğini bildirdi.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 15:40
Son Güncelleme: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 15:41
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ABD Hazine Bakanlığı'ndan Rus petrolüne tavan fiyat uygulamayanlara tehdit gibi açıklama

ABD’den Rus petrolü için tehdit gibi açıklama: “Tavan fiyatı ihlal edenlere soruşturma açacağız”
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Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'ndan Rus petrolü için sert uyarı. Bakanlık, Rus petrolünü tavan fiyatın üzerinden alan ülkelerı soruşturmaya tabi tutacaklarını açıkladı. 

ABD Hazine Bakanlığı, Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulama planına ilişkin kılavuz yayımladı. Özel sektörün tavan fiyat uygulamasına uymak için atması gereken adımlar ile kaçakçılığın tespitine ilişkin rehberliğin sunulduğu kılavuzda, Rus ham petrolünü tavan fiyatın üzerindeki bir fiyattan satın alanların ve kasten yanlış belge sağlayanların yaptırım ihlalleri nedeniyle soruşturmaya tabi tutulabileceği ifade edildi.

Kılavuzda, denizcilik hizmetleri sağlayıcılarının Rus ham petrolünün alıcıları ve satıcıları tarafından sağlanan yanlış fiyatlandırma bilgilerinden sorumlu tutulmayacağı belirtildi.

Tavan fiyat uygulamasına katılan hükümetlerin uygulamanın yürütülmesine yardımcı olacak bilgileri paylaşacağına işaret edilen kılavuzda, denizcilik hizmetleri sağlayıcılarının Rus petrol sevkiyatlarına ilişkin kayıtları 5 yıl boyunca saklaması gerektiği bildirildi.

HAM PETROLDE TAVAN FİYAT UYGULAMASI 5 ARALIK'TA YÜRÜLÜKTE

Kılavuzda, tavan fiyat uygulamasının, Rus ham petrolü için 5 Aralık'ta ve rafine ürünler için 5 Şubat 2023'te yürürlüğe gireceği belirtildi.

Bu arada ABD Hazine Bakanlığı Ekonomi Politikalarından Sorumlu Müsteşarı Ben Harris, Brookings Enstitüsü'nde katıldığı bir etkinlikte, tavan fiyatın belirlenmesi de dahil olmak üzere planın tamamen geliştirilmesinin birkaç hafta daha süreceğini söyledi.

 

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