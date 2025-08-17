ABD-Hindistan arasında yapılacak görüşmeler iptal edildi

ABD ile Hindistan arasında aylar süren ticaret müzakereleri, Washington’un Yeni Delhi’ye uyguladığı yeni gümrük vergileri nedeniyle çıkmaza girdi. 25-29 Ağustos tarihlerinde Hindistan’ın başkentinde yapılması planlanan görüşmeler iptal edildi. ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından yürütülen süreç askıya alınırken, yeni müzakere tarihi belirsizliğini koruyor.

Reuters’a konuşan kaynaklar, iptalin doğrudan ABD Başkanı Donald Trump’ın aldığı yeni tarife kararlarıyla bağlantılı olduğunu belirtti. Bu durum, iki ülke arasında uzun süredir gündemde olan ikili ticaret anlaşması ihtimalini daha da uzaklaştırdı.

YÜZDE 50’YE VARAN VERGİLER GELİYOR

Trump yönetimi bu ay başında Hindistan mallarına ek yüzde 25 gümrük vergisi getirdi. Gerekçe olarak ise Hindistan’ın Rusya’dan petrol ithalatını sürdürmesi gösterildi. Yeni uygulama 27 Ağustos’ta yürürlüğe girecek. Bu düzenleme ile bazı Hint ürünlerinde gümrük vergileri yüzde 50’ye kadar çıkacak.

ABD’nin bu hamlesi, Hindistan’ı mevcut ticaret ortakları içinde en yüksek tarifeye tabi ülkelerden biri haline getirecek. Bu durum, tekstil, mühendislik ürünleri ve tarım temelli mallarda Hindistan ihracatçılarını zor durumda bırakabilir.

BEŞ TUR MÜZAKEREDE SONUÇ ÇIKMADI

Washington ile Yeni Delhi arasındaki son görüşmelerde taraflar, özellikle Hindistan’ın geniş tarım ve süt ürünleri piyasasının açılması ve Rusya’dan enerji alımlarının sonlandırılması konularında anlaşmazlık yaşadı. Beş tur müzakere yapılmasına rağmen sonuç alınamadı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı ise ülkenin haksız yere hedef alındığını savundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “ABD ve Avrupa Birliği hâlen Rusya’dan ürün ithal ederken Hindistan’ın bu nedenle cezalandırılması adil değildir” denildi.

İLİŞKİLERDE YENİ GERİLİM HATTI

ABD ve Hindistan son yıllarda savunma, teknoloji ve enerji alanlarında stratejik ortaklıklarını güçlendirmeye çalışsa da ticaret anlaşmazlıkları iki ülke ilişkilerinde zaman zaman gerilim yaratıyor. Yeni tarife kararı, özellikle Hindistan iç piyasasında “ekonomik baskı” olarak değerlendirilirken, uzmanlar bunun uzun vadede küresel ticaret dengelerini de etkileyebileceğini ifade ediyor.

Trump yönetiminin kararı, Hindistan’ın ABD’ye ihracatını önemli ölçüde sınırlayabilir. Öte yandan, iptal edilen görüşmeler nedeniyle ticaret anlaşmasının geleceği şimdilik belirsizliğe sürüklenmiş durumda.