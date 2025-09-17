ABD, Hollanda'ya silah satışını onayladı

Kaynak: AA
ABD, Hollanda'ya silah satışını onayladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Hollanda'ya AIM-120C-8 gelişmiş orta menzilli füze sistemleri ile bağlı teçhizatın olası satışını onayladı.

ABD'den Hollanda'ya AIM-120C-8 füze sisteminin olası satışına onay çıktı. Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından (DSCA) yapılan açıklamada, kuzeybatı Avrupa ülkesi Hollanda'ya yönelik yeni askeri satış duyuruldu.

Buna göre, Hollanda'ya yönelik AIM-120C-8 gelişmiş orta menzilli füze sistemleri ile bağlı teçhizatın satışı onaylanarak, gerekli sertifikasyon ABD Kongre'sine sunuldu.

Tahmini maliyetin 570 milyon dolar olacağı kaydedilen satışta, ana yüklenici çok uluslu havacılık ve savunma üreticisi RTX Corporation olacak.

Açıklamada, "Satış, Hollanda'nın modern ve yetenekli hava-hava mühimmatlarına sahip olmasını sağlayıp, mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma kapasitelerini artıracak." ifadesi kullanıldı.

