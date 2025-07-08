ABD, HTŞ’yi terör örgütü listesinden çıkardı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun imzasını taşıyan bir basın açıklaması yayımlayarak Heyet Tahrir Şam’ın resmen terör örgütü listesinden çıkarılacağını duyurdu.



Açıklamada, "Başkan Trump’ın 13 Mayıs’ta Suriye’ye yönelik yaptırımların hafifletileceği yönündeki vaadi doğrultusunda, Göç ve Vatandaşlık Yasası çerçevesinde El Nusra Cephesi olarak da bilinen Heyet Tahrir Şam’ın (HTŞ) yabancı terör örgütü statüsünü kaldırma kararımı ilan ediyorum. Bu karar yarın, 8 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecektir" denildi.

Bu adımın HTŞ’nin feshedildiğinin duyurulması ve Suriye hükümetinin her türlü terörle mücadele taahhüdünün ardından geldiği ifade edilen açıklamada, "Bu adım ayrıca 30 Haziran tarihli 'Suriye’ye Yaptırımların Kaldırılmasına İlişkin Başkanlık Kararnamesi' ile oluşturulan ivmeyi sürdürmekte ve Suriye Başkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni Suriye hükümetinin attığı olumlu adımları tasdik etmektedir. Bu terör örgütü listesinden çıkarma kararı, Başkan Trump’ın istikrarlı, birleşik ve barışçıl bir Suriye vizyonunu gerçekleştirme yönünde önemli bir adımdır" denildi.

2018'DE TERÖR ÖRGÜTLERİ LİSTESİNE ALINMIŞTI



ABD, HTŞ’yi 2018’de yabancı terör örgütleri listesine dahil etmişti. HTŞ, Suriye’de Esed rejiminin devrilmesinde kilit rol üstlenmiş, HTŞ’nin eski lideri Ahmed Şara da geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımlarını sonlandıran başkanlık kararnamesini geçtiğimiz hafta imzalamıştı.