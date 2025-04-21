ABD İç Güvenlik Bakanı, çantasını çaldırdı

Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Washington’un merkezindeki Capitol Burger adlı restoranda ailesiyle yemek yerken hırsızlık mağduru oldu. Olay, pazar akşamı yaşandı. Sürekli gizli servis koruması altında olan Noem’in çantası, restoranın güvenlik kameralarına göre maskeli bir adam tarafından çalındı.

53 yaşındaki Noem, CNN'e yaptığı açıklamada hırsızlığı doğruladı ve olayın henüz çözülemediğini belirtti. Görüntülerde, maskeli bir erkeğin çantayı alarak restorandan hızla ayrıldığı görüldü. Çanta, bakanın oturduğu sandalyenin altındaydı. O sırada restoranda bulunan gizli servis ajanları ise duruma müdahale edemedi.

Çantanın içinde Noem’in 3 bin dolar nakit parası, ehliyeti, bakanlık binasına giriş kartı, pasaportu, ev anahtarları, ilaçları, boş çekler ve kişisel bakım ürünleri yer alıyordu. Olayın ardından ABD Gizli Servisi geniş çaplı soruşturma başlattı.

Basın, olayın güvenlik açısından ciddi bir zafiyet oluşturduğunu ve çalınan resmi belgelerin ülke güvenliği bakımından tehlike yaratabileceğini vurguluyor.