ABD için 'daha büyük tehlike' açıklaması!

Goldman Sachs Group yöneticisi John Waldron gümrük tarifeleri ve ABD ekonomisindeki daha büyük tehlikelere işaret ederek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

John Waldron’a göre, tahvil yatırımcıları ABD hükümetinin artan borç seviyelerinden giderek daha fazla korkmaya başlıyor ve bu durum artık gümrük vergilerinden daha fazla risk taşıyor.

Waldron perşembe günü Bernstein konferansında yaptığı açıklamada bütçe tartılmalarına dikkat çekerek, “Tüm dikkatler gümrük vergilerine çevrilmişken, tahvil piyasasında gözler ABD bütçe tartışmalarına kayıyor. Bu durumu biraz endişe verici olarak nitelendirebilirim. Şu anda makroekonomik açıdan en büyük riskin gümrük vergileri olmadığını düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Waldron, ABD Hazine borçlanma artışının özellikle uzun vadeli tahvil faizlerini yükselttiğini dile getirdi. Bu durum, ABD hükümeti için borçlanmanın maliyetini artırıyor ve ekonomide bütçe açığının büyüme ve borçlanma maliyetlerinin yükselme riskini artırıyor.

Diğer yandan ABD tahvil ihalelerine gelen güçlü talep tahvil piyasalarında pozitif karşılandı. 44 milyar dolarlık yedi yıl vadeli tahvil ihalesinde getiri yüzde 4,194 ile piyasa faizlerinin altında seyretti.