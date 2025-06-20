ABD ile Almanya'dan 14 yeni askeri kargo uçağı İsrail'e ulaştı

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, uçakların, İsrail'in, 13 Haziran'da İran'a saldırılarının başlamasından bu yana kullandığı hava ve deniz köprülerinin bir parçası olarak ülkeye ulaştığı bildirildi.

Sevkiyatın, ordunun 'operasyonel hazırlığını' desteklemeyi amaçladığı kaydedilen açıklamada, bunun, 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik savaşın başlamasından bu yana İsrail'e ulaşan 800'den fazla askeri kargo uçağının devamı olduğu aktarıldı.

İsrail Savunma Bakanlığı, ekipmanın niteliğine ilişkin bir bilgi vermezken, Washington ve Berlin'den ise açıklama yapılmadı.