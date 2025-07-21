ABD ile Bangladeş arasında kritik tahıl anlaşması resmileşti

Bangladeş, ABD ile önemli bir ticari anlaşmaya imza attı. Ülke, önümüzdeki beş yıl boyunca her yıl 700 bin ton ABD buğdayı ithal edecek. Bu adım, ABD'nin 1 Ağustos'tan itibaren Bangladeş menşeli ürünlere getirmeyi planladığı yüzde 35’lik gümrük tarifesinin önüne geçmeyi amaçlıyor. Dhaka’da U.S. Wheat Associates ile imzalanan mutabakat, iki taraf arasındaki ticaret ilişkilerinde gerilimi azaltmayı hedefliyor.

Gıda Bakanı Ali İmam Macumder, anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu adım karşılıklı güveni artırma ve ekonomik iş birliğini derinleştirme irademizi yansıtıyor" ifadesini kullandı. ABD ile Bangladeş arasındaki ticaret açığı yaklaşık 6 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Yeni buğday anlaşması, özellikle hazır giyim sektörünün ABD pazarındaki rekabet gücünü korumasına yardımcı olacak.

TİCARET AÇIĞINI AZALTMA VE İHRACAT İÇİN UMUT VERİCİ

Bangladeş ekonomisi için ihracatın önemi büyük. Özellikle ABD’ye yapılan hazır giyim ihracatı, ülkenin döviz kazancında önemli paya sahip. Ancak planlanan yüksek gümrük tarifesi bu ihracatın önünde büyük bir engel olarak duruyor. Ticaret Bakanlığı, ABD ile süren görüşmelerde tarifelerin düşürülmesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Bangladeş’in yıllık buğday ihtiyacı yaklaşık 7 milyon ton seviyesinde. Ülkenin şu ana kadar çoğunlukla Karadeniz bölgesinden yaptığı buğday ithalatında ABD’den sağlanan miktar görece küçük kalıyordu. Yeni anlaşmayla ABD’den buğday alımı düzenli ve yüksek miktarda gerçekleşecek. Bu sayede, hem buğday arz güvenliği sağlanacak hem de Washington’un tavrının yumuşatılması bekleniyor.

İKİ TARAF İÇİN KAZANÇLI İŞ BİRLİĞİ

ABD’nin Bangladeş’e uygulamayı planladığı yüksek tarifeler, iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerinde ciddi bir risk oluşturuyordu. Ancak bu anlaşma, iki tarafın da karşılıklı çıkarlarını gözeterek dengeli bir çözümün sinyalini verdi. Gıda Bakanı Macumder, anlaşmanın yalnızca buğday arzını sağlamayacağını, aynı zamanda ekonomik ilişkilerin güçlenmesine zemin hazırlayacağını vurguladı.

Uzmanlar, bu tür ticari mutabakatların küresel tedarik zincirlerinde istikrar ve sürdürülebilir iş birliği için önemli olduğunu belirtiyor. Bangladeş’in ihracat gelirlerini koruması ve ABD pazarında rekabetçi kalması adına bu anlaşmanın olumlu yansımaları olması bekleniyor.