ABD ile Çin anlaştı! Piyasaların beklediği ilk açıklama geldi

ABD ile Çinli yetkililer arasında İsviçre'de yapılan ticaret görüşmelerinin ardından Beyaz Saray internet sayfasında, "ABD, Cenevre'de Çin ticaret anlaşmasını açıkladı" başlıklı bir açıklama yayınladı.

ABD HAZİNE BAKANINDAN AÇIKLAMA

Son dönemde iki ülke arasında artan ticaret geriliminin ardından başlatılan kapsamlı görüşmelerde önemli gelişmeler kaydedildi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada sürecin “son derece üretken” geçtiğini belirtti. Bessent, bazı konularda anlaşmaya varıldığını bildirerek şunları söyledi:

“Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki çok önemli ticaret görüşmelerinde önemli bir ilerleme kaydettiğimizi bildirmekten memnuniyet duyuyorum. İlk olarak, İsviçreli ev sahiplerimize teşekkür etmek istiyorum. İsviçre hükümeti, bize bu harika mekanı sağladığı için çok nazik davrandı ve bunun da gördüğümüz verimliliğe büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Detayları yarın vereceğiz, ancak görüşmelerin verimli olduğunu söyleyebilirim. Başbakan Yardımcısı, iki Bakan Yardımcısı, Büyükelçi Jamieson ve ben, görüşmelere aktif şekilde katıldık. Dün akşam Başkan Trump ile görüştüm, Büyükelçi Jamieson da görüştü ve kendisi gelişmeler hakkında tamamen bilgilendirildi. Dolayısıyla, yarın sabah tam bir brifing vereceğiz.”

TİCARET AÇIĞI VE ULUSAL ACİL DURUM VURGUSU

ABD Ticaret Temsilcisi Büyükelçi Jamieson Greer ise görüşmelerin olumlu geçtiğini ifade etti. Greer, “Bakanın da belirttiği gibi, bu iki gün çok yapıcı geçti. Hızla anlaşmaya varmamızın ne kadar önemli olduğunu anlamak gerekiyor, bu da farklılıkların belki de düşünüldüğü kadar büyük olmadığını gösteriyor. Bununla birlikte, bu iki günün hazırlanmasında büyük bir çaba harcandı. İlk başta neden burada olduğumuzu unutmayın. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1,2 trilyon dolarlık büyük bir ticaret açığı var, bu yüzden Başkan bir ulusal acil durum ilan etti ve tarifeler uyguladı, ve Çinli ortaklarımızla yaptığımız anlaşmanın, bu ulusal acil durumu çözmemize yardımcı olacağına inanıyoruz.” dedi.