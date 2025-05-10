ABD ile Çin arasında müzakereler başları: İsviçre’de kritik görüşme

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergileri ile başlayan ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliğinde beklenen gün geldi. Resmi Çin basınında yer alan haberlere göre ABD ve Çin arasındaki karşılıklı ticaret müzakereleri ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng’in liderliğinde İsviçre’nin Cenevre şehrinde başladı. Müzakerelerin ilk gününde ele alınan konulara dair resmi açıklama yapılmadı. İlk etabı 2 gün sürmesi beklenen müzakereler boyunca tarafların iki ülke arasındaki ticaret gerginliğini sonlandırmanın yollarını araması bekleniyor.



GÜMRÜK VERGİLERİ GERİLİMİ YÜKSELTMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan’da ticaret ortaklarına uygulanacak yeni gümrük vergilerini duyurmuştu. 75'ten fazla ülkenin ticari sorunları çözmek için ABD ile iletişime geçtiğini belirten Trump, ülkelere özel olarak belirlenen karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya aldığını açıklamıştı.

Trump, buna rağmen ABD’nin gümrük vergilerine misilleme yapan Çin’e yönelik tarife oranını yüzde 145’e çıkarmıştı. Çin yönetimi ise ABD’nin hamlesine yüzde 125’lik gümrük vergisi uygulaması ile yanıt vermişti. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında yaşanan ticaret gerginliği, piyasalarda da endişeye neden olmuştu.