ABD ile Çin arasındaki 51 yıllık Panda diplomasisi bitti. Pandalar Çin'e geri döndü

ABD'deki hayvanat bahçesinde bulunan Çin Pandaları FedEx uçağına bindirilerek Çin'e geri gönderildi.



Edinilen biligye göre; ABD'nin başkenti Washington'daki Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde ziyarete açık olan Çin Pandalarının ABD serüveni sona erdi. Mei Xiang, Tian Tian ve 3 yaşındaki yavruları Xiao Qi Ji'nin memleketleri olan Çin'e gitmek üzere FedEx'e ait Boeing 777 tipi kargo uçağına yüklendi.



Dulles Uluslararası Havaalanı'ndan uçağa yüklenen Pandalar 19 saatlik Çin seyahatine başladı. 51 yıl önce başlayan 'Panda Diplomasisi' böylece sona ermiş oldu.