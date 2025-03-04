ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı mısır fiyatlarını vurdu

ABD’de mısır vadeli işlemleri, 4 Mart’ta Çin’in yeni gümrük vergisi kararlarını açıklamasının ardından kile başına 4,40 doların altına inerek son iki ayın en düşük seviyesine geriledi. Çin, ABD’nin ithalat tarifelerini artırmasına karşılık olarak Amerikan tarım ve gıda ürünlerine yönelik ek vergiler getirdi. Bu kapsamda mısır ithalatına uygulanan vergi yüzde 15 artırıldı. Karar, ABD’nin en büyük mısır alıcılarından biri olan Çin’den gelen talebin düşeceği endişesini artırdı.

Öte yandan, küresel piyasada artan arz da fiyatlar üzerindeki baskıyı artırıyor. Güney Amerika’da 2024-2025 sezonuna ait güçlü hasat beklentileri fiyatları aşağı çekerken, Brezilya’da elverişli hava koşulları soya hasadını hızlandırarak ikinci mısır ekimi için alan açtı. Arjantin’de ise yağış tahminlerinin iyileşmesi, üretimde artış beklentisini güçlendirdi.

ABD’de ise ihracat satışları zayıf seyrediyor. Güney Amerika’daki güçlü rekabet ve Çin ile süregelen ticaret gerilimi, Amerikan mısır üreticileri için zorlu bir dönemi işaret ediyor.