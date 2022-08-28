28 Ağustos 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD ile Çin burun buruna geldi. Savaş gemileri ortalığı karıştırdı

ABD ile Çin burun buruna geldi. Savaş gemileri ortalığı karıştırdı

ABD savaş gemileri, Tayvan Boğazı'ndan geçti. Savaş gemilerinin geçişi Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ay başındaki ziyaretinin ardından ABD donanmasının Boğaz'daki ilk seyir faaliyeti oldu. Çin ordusu, ABD Donanmasına ait iki savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçişi nedeniyle "teyakkuz durumuna" geçtiğini bildirdi.

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 12:14
Son Güncelleme: 28 Ağustos 2022 Pazar - 12:57
Takip Et

ABD ile Çin burun buruna geldi. Savaş gemileri ortalığı karıştırdı

ABD ile Çin burun buruna geldi. Savaş gemileri ortalığı karıştırdı
+
Aa
-

ABD Donanmasının Pasifik'teki 7. Filosundan yapılan açıklamada, "USS Antietam ve USS Chancellorsville gemilerinin Tayvan Boğazı'ndan rutin geçiş yaptığı" belirtildi.

Açıklamada, "kruvaziyer" tipi savaş gemilerinin, "Boğaz'a kıyısı olan ülkelerin hiçbirinin karasularında olmayan bir koridoru kullandığı" vurgulandı.

Geçiş, Pelosi'nin Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı ziyaretinden bu yana ABD donanmasının Boğaz'daki ilk seyir faaliyeti oldu.

Beyaz Saray Hint-Pasifik Koordinatörü Kurt Campbell, 12 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "ABD'nin gelecek haftalarda Tayvan Boğazı'ndan standart hava ve deniz geçişlerini sürdüreceğini" ifade etmişti.

ÇİN TEYAKKUZ İLAN ETTİ

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Cephesi Komutanlığından yapılan açıklamada, "USS Antietam ve USS Chancellorsville gemilerinin Tayvan Boğazı'ndan geçişinin izlendiği", "askerlerin teyakkuz halinde ve her türlü provokasyonu püskürtmeye hazır olduğu" belirtildi.

Tayvan'ı topraklarının parçası olarak gören Çin, Boğaz'ı kendi kara suları ve egemenlik alanı olarak görüyor. ABD Donanması ise "uluslararası sular" olarak gördüğü bölgede seyrüsefer serbestisi kapsamında geçiş hakkına sahip olduğunu savunuyor.

PELOSİ'NİN ZİYARETİ VE TIRMANAN ASKERİ GERİLİM

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmişti.

Çin ordusu, ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlatmıştı. 7 gün süren tatbikatlar, Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.

Ordu sözcüsü, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.

Ziyaretinin ardından, Çin ordusuna ait savaş uçakları ve savaş gemilerinin Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları ve devriye seferleri düzenli hale gelmişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin ardından, Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Ed Markey başkanlığında 5 kişilik bir heyet, Indiana eyaleti Valisi Eric J. Holcomb ve Cumhuriyetçi Partili Tennessee Senatörü Marsha Blackburn de bu ay içinde Tayvan'ı ziyaret etmişti.

Pekin, "tek Çin ilkesini" vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletlerde ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.

AA

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'de alarm zillerini çaldıracak anket
1
﻿AKP'de alarm zillerini çaldıracak anket
﻿Sedat Peker'in iddialarında adı geçen Mine Tozlu Sineren açıklama yaptı. Kendi hesabından ardı ardına tweet attı
2
﻿Sedat Peker'in iddialarında adı geçen Mine Tozlu Sineren açıklama yaptı. Kendi hesabından ardı ardına tweet attı
﻿Meral Akşener'e Kadıköy'de Fenerbahçe forması hediye edildi
3
﻿Meral Akşener'e Kadıköy'de Fenerbahçe forması hediye edildi
﻿Fırlayan spiral taşı can aldı
4
﻿Fırlayan spiral taşı can aldı
﻿Dünyanın en zararlı telefonları açıklandı: Radyasyon seviyeleri çok yüksek
5
﻿Dünyanın en zararlı telefonları açıklandı: Radyasyon seviyeleri çok yüksek
﻿Erdoğan’ın eski sırdaşı Turhan Çömez AKP’deki rüşvet ağını anlattı: Abdullah Gül’e verdim. ‘Bunun gereğini yap’ dedim
6
﻿Erdoğan’ın eski sırdaşı Turhan Çömez AKP’deki rüşvet ağını anlattı: Abdullah Gül’e verdim. ‘Bunun gereğini yap’ dedim
﻿Sedat Peker bu sefer de Ankara'da arabanın içindeki gizli buluşmayı açıkladı. Cumhurbaşkanı Danışmanının kaseti olduğunu söyledi
7
﻿Sedat Peker bu sefer de Ankara'da arabanın içindeki gizli buluşmayı açıkladı. Cumhurbaşkanı Danışmanının kaseti olduğunu söyledi
﻿Kahramanmaraş'ta orman yangını
﻿Kahramanmaraş'ta orman yangını
﻿Kahramanmaraş'ta orman yangını
﻿İstanbul Sosyal Güvenlik Müdürlüğü iş kıyafeti satın alacak
﻿İstanbul Sosyal Güvenlik Müdürlüğü iş kıyafeti satın alacak
﻿İstanbul Sosyal Güvenlik Müdürlüğü iş kıyafeti satın alacak
﻿Söndürülemeyen tandır ateşi paniğe neden oldu
﻿Söndürülemeyen tandır ateşi paniğe neden oldu
﻿Söndürülemeyen tandır ateşi paniğe neden oldu
﻿Kaçak gökdeleni havaya uçurdular
﻿Kaçak gökdeleni havaya uçurdular
﻿Kaçak gökdeleni havaya uçurdular
﻿Bursa'daki kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
﻿Bursa'daki kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
﻿Bursa'daki kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
﻿Bolu Göytur işçi alacak
﻿Bolu Göytur işçi alacak
﻿Bolu Göytur işçi alacak
﻿Murat Sancak'tan Mario Balotelli ile Montella açıklaması
﻿Murat Sancak'tan Mario Balotelli ile Montella açıklaması
﻿Murat Sancak'tan Mario Balotelli ile Montella açıklaması
﻿Sultangazi’de uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
﻿Sultangazi’de uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
﻿Sultangazi’de uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
﻿Trabzonspor Galatasaray derbisinin VAR'ı Alper Ulusoy
﻿Trabzonspor Galatasaray derbisinin VAR'ı Alper Ulusoy
﻿Trabzonspor Galatasaray derbisinin VAR'ı Alper Ulusoy
﻿O ülkede kripto parayı yasaklandı: Vatandaşları hala güvenilir buluyor
﻿O ülkede kripto parayı yasaklandı: Vatandaşları hala güvenilir buluyor
﻿O ülkede kripto parayı yasaklandı: Vatandaşları hala güvenilir buluyor
﻿20 yeni mantar türü keşfedildi
﻿20 yeni mantar türü keşfedildi
﻿20 yeni mantar türü keşfedildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.