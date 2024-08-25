ABD ile gizli ortak tatbikata Tantan'dan tepki

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
ABD ile gizli ortak tatbikata Tantan'dan tepki

ABD ile yapılan gizli tatbikata eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’dan tepki geldi. Tantan, “Türk kamuoyundan gizlenerek ABD ile ortak tatbikat yapılması kurumların içinin boşaltılmasının bir sonucudur” dedi.

Türkiye’nin ABD ile ‘Gizli tatbikat’ yaptığı ortaya çıktı. ABD’nin savaş gemisi USS Wasp’ın, Doğu Akdeniz’de TCG Anadolu ile ortak deniz eğitimleri yaptığı öğrenildi.

USS Oak Hill ve TCG Gökova’nın da katıldığı tatbikatta, USS Wasp’taki V-22 Osprey’lerin TCG Anadolu’ya iniş-kalkış yaptığı belirtiliyor.

Milli Savunma Bakanlığı’nın tatbikat ile ilgili açıklama yapmaması dikkat çekti.

İçişleri eski Bakanı ve Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan ‘gizli tatbikata’ tepki gösterdi. Tantan, “Türk kamuoyundan gizlenerek ABD ile ortak tatbikat yapılması kurumların içinin boşaltılmasının bir sonucudur” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Tantan şunları söyledi:

"Türk kamuoyundan gizlenerek ABD ile ortak tatbikat yapılması kurumların içinin boşaltılmasının bir sonucudur. Deniz Kuvvetleri’ne bağlı TCG Anadolu ve TCG Gökova’nın Doğu Akdeniz’de ABD’nin USS Wasp gemisiyle ortak tatbikat gerçekleştirildiğinin halktan gizlenmesi “içeride başka dışarıda başka” söylemlerle iktidarının süresini uzatmaya çalışan kimliksiz bir politikanın tezahürüdür.

Türkiye’nin itibarını, caydırıcılığını sırf şahsi menfaatleri uğruna zedeleyen bu zihniyetin emperyalist oyunların sahnelenmesine zemin oluşturması ve kurumlarımızı işlevsiz kılması beka tehdidi yaratmaktadır.

Türkiye’nin; Türk milletinin iradesini yansıtmayan, kendi çıkarını önceleyen, tutarsız eylem ve söylemlerde bulunan siyasi zihniyetten bir an evvel kurtulması ve milli kimlikli siyaseti öne çıkarması gerekmektedir."

ekran-goruntusu-2024-08-25-131434-001.png

Öne Çıkanlar
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Türkiye hukukta çağ atladı!
Türkiye hukukta çağ atladı!
Borsa'da büyük hareketlilik. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Borsa'da büyük hareketlilik. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Ekonomi uzmanlarından kritik altın açıklaması. Merkez Bankaları da bunu yapıyor!
Ekonomi uzmanlarından kritik altın açıklaması. Merkez Bankaları da bunu yapıyor!
Babanız Kerem anneniz Eylem ise birini öldürebilirsiniz adınız Dilruba ise eleştiremezsiniz bile!
Babanız Kerem anneniz Eylem ise birini öldürebilirsiniz adınız Dilruba ise eleştiremezsiniz bile!
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Son Haberler
Kamyonet ile motosiklet birbirine girdi. 1 ölü Yerel Haberler
Kamyonet ile motosiklet birbirine girdi. 1 ölü
Kocaelispor'da hırsızlık skandalı. Şampiyonluk kupasını çaldılar Spor
Kocaelispor'da hırsızlık skandalı. Şampiyonluk kupasını çaldılar
Antakya’da örtü yangını çıktı Yerel Haberler
Antakya’da örtü yangını çıktı
Huzur uygulamasında 52 gözaltı Yerel Haberler
Huzur uygulamasında 52 gözaltı
Terme Çayı taşma noktasına geldi Yaşam
Terme Çayı taşma noktasına geldi
Doğanın nadir mucizesi: Beyaz aslan Yaşam
Doğanın nadir mucizesi: Beyaz aslan
Bir arpa boyu yol gitmek deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Bir arpa boyu yol gitmek deyimi ne anlama geliyor?