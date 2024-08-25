ABD ile gizli ortak tatbikata Tantan'dan tepki

Türkiye’nin ABD ile ‘Gizli tatbikat’ yaptığı ortaya çıktı. ABD’nin savaş gemisi USS Wasp’ın, Doğu Akdeniz’de TCG Anadolu ile ortak deniz eğitimleri yaptığı öğrenildi.

USS Oak Hill ve TCG Gökova’nın da katıldığı tatbikatta, USS Wasp’taki V-22 Osprey’lerin TCG Anadolu’ya iniş-kalkış yaptığı belirtiliyor.

Milli Savunma Bakanlığı’nın tatbikat ile ilgili açıklama yapmaması dikkat çekti.

İçişleri eski Bakanı ve Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan ‘gizli tatbikata’ tepki gösterdi. Tantan, “Türk kamuoyundan gizlenerek ABD ile ortak tatbikat yapılması kurumların içinin boşaltılmasının bir sonucudur” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Tantan şunları söyledi:

"Türk kamuoyundan gizlenerek ABD ile ortak tatbikat yapılması kurumların içinin boşaltılmasının bir sonucudur. Deniz Kuvvetleri’ne bağlı TCG Anadolu ve TCG Gökova’nın Doğu Akdeniz’de ABD’nin USS Wasp gemisiyle ortak tatbikat gerçekleştirildiğinin halktan gizlenmesi “içeride başka dışarıda başka” söylemlerle iktidarının süresini uzatmaya çalışan kimliksiz bir politikanın tezahürüdür.

Türkiye’nin itibarını, caydırıcılığını sırf şahsi menfaatleri uğruna zedeleyen bu zihniyetin emperyalist oyunların sahnelenmesine zemin oluşturması ve kurumlarımızı işlevsiz kılması beka tehdidi yaratmaktadır.

Türkiye’nin; Türk milletinin iradesini yansıtmayan, kendi çıkarını önceleyen, tutarsız eylem ve söylemlerde bulunan siyasi zihniyetten bir an evvel kurtulması ve milli kimlikli siyaseti öne çıkarması gerekmektedir."