ABD ile İran görüştü iddiası!

Kaynak: Haber Merkezi
ABD ile İran görüştü iddiası!

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, Washington ile Tahran arasında diplomatik temas yeniden kuruldu. Görüşmenin içeriğine dair resmi açıklama yapılmazken, bölgesel gerilimin gölgesinde gerçekleşen temas dikkat çekti.

ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile doğrudan temas kurduğu öne sürüldü.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, İsrail’in geçtiğimiz hafta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından taraflar, krizin tırmanmasını önlemek amacıyla birkaç kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklar, Tahran’ın pozisyonunun net olduğunu belirtiyor. Arakçi'nin, İsrail’in 13 Haziran’da başlayan saldırılarını durdurmadığı sürece İran’ın herhangi bir diplomatik sürece katılmayacağını ifade ettiği aktarıldı.

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