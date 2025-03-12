ABD ile Kanada arasında elektrik krizi: Satışı keserim

Trump'ın ABD Başkanı seçilmesiyle birlikte Kanada-ABD ilişkileri de çatırdamaya başladı.

Donald Trump'ın Kanada'yı ABD'nin eyaleti yapmak istemesi iki ülke arasındaki krizi derinleştirdi.

ABD ile Kanada arasındaki tarife krizi büyüyor. Kanada'nın Ontario Eyalet Valisi Doug Ford ABD'ye satılan elektriğe yüzde 25 zam yaptıklarını açıkladı.

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Doug Ford “Eğer kriz daha da tırmanırsa ABD'ye elektrik satmayacağız.” dedi.

Bu sözlere Trump'ın tepkisi ise sert oldu, “Sizin arabanıza da elektriğinize de ihtiyacımız yok.” ifadesini kullandı.