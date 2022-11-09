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ABD ile Rusya nükleer denetlemeleri başlatmak için yakında istişare toplantısı yapacak

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD ile Rusya'nın nükleer silahları azaltmayı hedefleyen "New START" anlaşması kapsamında karşılıklı denetlemeleri yeniden başlatmak üzere yakın zaman içinde istişare görüşmeleri yapacağını açıkladı.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 22:03
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ABD ile Rusya nükleer denetlemeleri başlatmak için yakında istişare toplantısı yapacak

ABD ile Rusya nükleer denetlemeleri başlatmak için yakında istişare toplantısı yapacak
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Rusya’nın Ukrayna’da taktiksel nükleer silah kullanma olasılığı üzerine Moskova ile Washington potansiyel bir nükleer tehlikenin önünü almak için adım attı.

Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Sözcüsü Price, "İkili Koordinasyon Komitesinin, New START Antlaşması gereğince yakın gelecekte toplanması konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

Price, komitenin denetimlerle ilgili çalışmalarının içeriğinin gizli olacağını kaydederek, bu sürecin yapıcı olmasını umduklarını belirtti.

ABD’nin nükleer riskini azaltmaya odaklandığını anlatan Price, denetimleri yeniden başlatmak üzere yapılacak toplantının yeri ve zamanı konusunda herhangi bir detay vermedi.

Komite, en son Ekim 2021'de toplanmıştı ve Rusya ağustos ayında ABD'nin denetimlere izin vermediği gerekçesi ile Amerikalı denetçilerin Rus nükleer silahlarını denetleme çalışmalarını askıya aldığını açıklamıştı.

2010'da imzalanan New START anlaşması, iki ülkenin konuşlandırılmış stratejik nükleer savaş başlığını en fazla 1550 olarak sınırlandırmıştı.

Anlaşma aynı zamanda, fırlatma rampaları ve ağır bombardıman uçaklarının sayısını 800 olarak sınırlamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden göreve geldikten kısa bir süre sonra, Ocak 2021'de iki ülke antlaşmayı 2026'ya uzatmıştı.

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