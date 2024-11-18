ABD, İngiltere karşısına 3 yıldızından mahrum çıkacak

Amerika Birleşik Devletleri Kadın Milli Takımı'nın teknik direktörü Emma Hayes, 30 Kasım'da Wembley Stadyumu'nda oynanacak İngiltere'ye karşı yapılacak hazırlık maçında üç önemli oyuncusundan faydalanamayacak. Yıldız forvetler Trinity Rodman, Mallory Swanson ve Sophia Smith, son bir yılda kulüp ve milli takımda gösterdikleri yoğun performansın ardından "dinlenmeye ihtiyaçları" olduğu için kadroya dahil edilmedi.

ALTIN MADALYA KAZANAN ÜÇLÜ YOK

Rodman, Smith ve Swanson, Paris 2024 Olimpiyatları'nda ABD'nin Brezilya'yı 1-0 mağlup ederek kazandığı altın madalyada büyük rol oynamıştı. Ayrıca, bu üçlü geçtiğimiz yıl kadınlar Ballon d'Or ödülüne de aday gösterilmişti. Üç oyuncu arasında "Triple Espresso" olarak bilinen bir takma adları da bulunuyor.

ABD'nin teknik direktörü Emma Hayes, bu isimlerin eksikliğini hissetse de, kadroya genç oyuncuları dahil etmeyi tercih etti. Manchester United kalecisi Phallon Tullis-Joyce ve Utah Royals FC forveti Ally Sentnor, kadroya dahil edilen uncapped (uluslararası maç tecrübesi olmayan) oyuncular arasında yer alıyor.

HAZIRLIK MAÇLARI SÜRÜYOR

ABD, 3 Aralık'ta Hollanda ile de hazırlık maçına çıkacak. Bu maç, 2025 Dünya Kupası için hazırlık sürecinin bir parçası olarak önemli bir test olacak. Hayes, bu süreçte oyuncularının gelişimini izlemeyi ve takımın kimyasını daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Hayes, “Bu harika yılın sonu, ama biz hala 2025 için hazırlık sürecindeyiz,” dedi.

İNGİLTERE VE ABD'NİN REKABETİ

ABD ile İngiltere arasındaki son karşılaşma, Ekim 2022'de Wembley'de gerçekleşmişti. İngiltere, 2-1'lik skorla galip gelmişti. O maçta Lauren Hemp ve Georgia Stanway'in golleri, İngiltere'nin galibiyetini getirmişti. ABD'nin teknik direktörü Hayes, Chelsea'deki 12 yıllık görevinde 14 kupa kazandıktan sonra, Amerikan milli takımıyla şu ana kadar çıktığı 13 maçta 12 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

ABD Kadın Milli Takımı'nın son kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Mandy Haught (Utah Royals FC), Phallon Tullis-Joyce (Manchester United), Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

Defanslar: Tierna Davidson (NJ/NY Gotham FC), Emily Fox (Arsenal), Eva Gaetino (Paris St-Germain), Naomi Girma (San Diego Wave), Casey Krueger (Washington Spirit), Alyssa Malonson (Bay FC), Jenna Nighswonger (NJ/NY Gotham FC), Emily Sams (Orlando Pride), Emily Sonnett (NJ/NY Gotham FC)

Orta sahalar: Korbin Albert (Paris St-Germain), Sam Coffey (Portland Thorns), Hal Hershfelt (Washington Spirit), Lindsey Horan (Olympique Lyon), Rose Lavelle (NJ/NY Gotham FC), Lily Yohannes (Ajax)

Forvetler: Yazmeen Ryan (NJ/NY Gotham FC), Emma Sears (Racing Louisville FC), Ally Sentnor (Utah Royals FC), Jaedyn Shaw (San Diego Wave), Alyssa Thompson (Angel City FC), Lynn Williams (NJ/NY Gotham FC)

Bu kadro, ABD'nin gelecek için hazırlıklarına devam ettiğini ve yeni oyunculara fırsat verme amacını güttüğünü gösteriyor.