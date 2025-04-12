ABD - İran müzakereleri sona erdi: Heyetten ilk açıklama...

İran ve ABD arasında Umman'da yapılan dolaylı görüşmelerin ilk turu tamamlanırken taraflar gelecek hafta yeniden bir araya gelinmesi konusunda mutabakata vardı.

İran ile ABD arasında Umman'daki dolaylı müzakereler sona erdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ABD Başkanı'nın (Donald Trump) Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki dolaylı görüşmeler, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi'nin arabuluculuğunda başladı." ifadelerini kullanmıştı.

Bekayi, görüşmelerde İran ve ABD heyetleri için ayrı odalar tahsis edildiğini, Umman Dışişleri Bakanı Busaidi'nin iki taraf arasındaki mesajları ileteceğini aktarmıştı.

HEYETTEN İLK AÇIKLAMA: OLUMLU GEÇTİ

İran ve Amerika arasındaki müzakere heyetinin bir üyesi, İran ve Amerika arasındaki görüşmelerin olumlu bir atmosferde geçtiğini belirtti.

Tartıştığı konularla ilgili olarak, birkaç dakika önce Tesnim Haber Ajansı'na açıklamada bulunan heyet üyesi, "İran ve Amerika arasında mesaj alışverişi hala devam ediyor." dedi.

Heyet üyesi, "Görüşmelerin atmosferi olumlu; henüz müzakereler tamamlanmadı ve görüşmeler devam etmekte, ancak müzakerelerin yarına sarkacağını düşünmüyorum." diye ekledi.