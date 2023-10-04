ABD, İran’dan ele geçirilen mühimmatı Ukrayna’ya gönderdi

Mühimmatın, Rusya’nın saldırılarına karşı Ukrayna’nın savunmasını güçlendirmek için kullanılacağı belirtildi.

Mühimmat Yemen’e gidiyordu

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, mühimmatın 9 Aralık 2022’de MARWAN 1 adlı gemiden ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, “Mühimmat, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2216 sayılı kararına aykırı olarak Devrim Muhafızları tarafından Yemen’deki Husilere gönderiliyordu” denildi. Açıklamada, mühimmatın fotoğrafları da paylaşıldı.

ABD’nin İran karşıtı tutumu

ABD’nin, İran’ın bölgedeki silahlı gruplara verdiği desteği engellemek için müttefikleri ve ortakları ile birlikte çalıştığı vurgulanan açıklamada, “İran’ın silahlı gruplara verdiği destek, uluslararası ve bölgesel güvenliği, güçlerimizi, diplomatik personelimizi ve bölgedeki vatandaşların yanı sıra ortaklarımızın güvenliğini de tehdit ediyor. İran’ın istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine ışık tutmak ve durdurmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

ABD yıllardır, İran’dan Yemen’deki Husilere gönderildiğine inanılan ve genellikle balıkçı tekneleriyle taşınan silahlara el koyuyor. ABD, bu silahların Yemen’deki iç savaşı körüklediğini ve İran’ın bölgedeki nüfuzunu arttırdığını iddia ediyor.