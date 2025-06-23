ABD İran’ı böyle vurdu! Saldırının öncesi ve sonrası ortaya çıktı

Amerikan bombardıman uçakları tarafından vurulan İran'ın kritik nükleer tesisi Fordo'daki hasar uydu görüntülerine yansıdı.

ABD Başkaın Donald Trump, saldırıların İran'ın Fordow, İsfahan ve Natanz'daki üç önemli nükleer tesisini “tamamen ve tamamen yok ettiğini” söyledi.

Pentagon liderleri de dün düzenledikleri basın toplantısında daha ölçülü bir tanım kullanarak tesislerin hepsinin “son derece ciddi hasar gördüğünü" ve Fordo'da kabiliyetlerin yok edildiğine inandıklarını açıkladı.

ISI OLAYLARI TESPİT EDİLDİ

Yeraltındaki etkiler patlamanın derinliği ve çevredeki jeoloji de dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olduğundan, patlama analistleri, çok hızlı sonuçlara varılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Yerel saatle 01.45 ile 02.30 arasında, dünyanın dört bir yanındaki yangınları ve şiddetli hava koşullarını tespit etmek için kullanılan uydular, Fordo sahasının yakınında önemli ısı olayları tespit etti. Uzmanlara göre ısı izleri, sahada hava savunması için kullanılan bir yerde yakalandı.

7 UÇAK 14 BOMBA BIRAKTI

Bu görüntü, Natanz Nükleer Tesisi'nin vurulduktan sonraki halini ortaya koyuyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, sığınak delici Masif Mühimmat Penetratörleri taşıyan B-2 hayalet bombardıman uçakları Fordo ve Natanz'a yaklaşırken, ABD kuvvetlerinin İran'ın karadan havaya olası tehditlerine karşı “bastırma silahları” konuşlandırdığını söyledi.

Pentagon yetkilileri, İran'ın hava savunma sistemlerinin İran hava sahasına girip çıkan ABD uçaklarına ateş açmadığını söyledi.

Caine, yerel saatle 02.10 civarında, öncü B-2 bombardıman uçağının ilk iki GBU-57 MOP'u Fordo tesisine bıraktığını söyledi. 30 bin kiloluk hassas güdümlü bombalar, yeraltındaki hedefleri imha etmek üzere tasarlandı. Yetkililere göre toplamda 7 adet B-2, Fordo ve Natanz'a 14 bomba bıraktı.

İYİ SERTLEŞTİRİLMİŞ YAPILAR İÇİN STRATEJİ

Saldırı sonrası görüntüleri inceleyen uzmanlara göre dün sabah çekilen uydu görüntüleri Fordo tesisinin üzerindeki sırt boyunca üç giriş noktasından oluşan iki küme gösteriyor.

Analistler saldırıların, tesisin santrifüjlerin bulunduğu ana bölümü olan ve dağın içine inşa edilip daha sonra üzeri kapatılan 250 metre uzunluğundaki kaskat salonunu hedef almış gibi göründüğünü söyledi.

Washington Post'a konuşan Pentagon'un Sivil Koruma Mükemmeliyet Merkezi'nin eski sivil zarar değerlendirme şefi Wes Bryant, birkaç mühimmatı tek bir çarpma noktası etrafında kümelemenin sığınakları ve iyi sertleştirilmiş yapıları yok etmek için yaygın bir hedefleme yöntemi olduğunu ifade etti.

Uyduların yakaladığı bir diğer görüntü ise İsfahan'daki nükleer tesisin aldığı hasar.

İsrailli üst düzey bir yetkili Washington Post'a yaptığı açıklamada, ilk değerlendirmelere göre İsfahan'daki nükleer tesisin yok edildiğini, Fordo ve Natanz'daki tesislerin ise ağır hasar gördüğünü öne sürdü.