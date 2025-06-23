ABD, İran'ı, gerilim bakırı vurdu

Bakır vadeli işlemleri, pazartesi günü pound başına 4,81 dolar seviyelerine gerileyerek önceki günkü kazançlarını sildi. Bu düşüş, ABD'nin hafta sonu üç İran nükleer tesisine düzenlediği hava saldırılarının ardından geldi. Söz konusu saldırılar, ABD'nin İsrail'in İran ile devam eden çatışmasına katılmasıyla büyük bir gerilimi işaret ediyor.

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TEDARİK ENDİŞELERİ VE TARİFE ETKİSİ

Tahran'dan misilleme eylemleri ve Hürmüz Boğazı üzerinden küresel petrol akışında yaşanabilecek potansiyel aksaklıklar, piyasalardaki korkuyu artırdı. Jeopolitik risklerin yanı sıra, ABD'de olası bir stok boşaltma döngüsüne ilişkin artan endişeler de bakır üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Analistler, eski Başkan Donald Trump'ın bakır ithalatına yönelik yeni tarifelerinin detayları kesinleştiğinde, ABD'li alıcıların yılın başlarında önden yüklemeli alımlar yapmış olmaları nedeniyle siparişlerini keskin bir şekilde azaltabileceği uyarısında bulunuyor. Bu durum, yakın vadede talebe ilişkin belirsizliği artırıyor.