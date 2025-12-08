Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Donald Trump yönetimi altındaki ikinci dönemi, göçmen karşıtlığının artmasına ev sahipliği yapıyor. ABD'nin mevcut yönetimi, "üçüncü dünya ülkelerine" karşı sınır önlemlerini artırıyor ve bu ülkelerden biri de şüphesiz İran.

Tahran, sınırdışı edilen İranlıları taşıyan ikinci bir uçağın ABD'den ayrıldığını, Washington'un yüzlerce tutukluyu İran'a geri göndermeyi planladığını açıkladı. ABD'nin İranlıları sınırdışı etme girişimleri, Haziran ayında İsrail ve İran arasında 12 gün süren savaşın ardından arttı. 12 günlük savaşa, ABD de dahil olmuş ve İran'ın nükleer tesislerini bombalamıştı.

İran yargısının resmi yayın organı olan Mizan haber ajansının pazartesi günü yayınladığı bir haberde, İran Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Mücteba Şasti Kerimi'nin 55 İranlının sınır dışı edildiğini doğruladığı belirtildi.

Karimi'nin, "Bu kişiler, ABD'nin özellikle İranlılar olmak üzere yabancılara yönelik göçmen karşıtı ve ayrımcı politikalarının devam etmesi üzerine geri dönmeye istekli olduklarını açıkladılar" dediği bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Baghaei de Pazar günü yaptığı açıklamada, 55 İranlının İran'a dönmesinin planlandığını söyledi. Baghaei, "İranlılar yasal gerekçeler ve göç düzenlemelerini ihlal etmeleri nedeniyle geri gönderildi. Bunlar ABD tarafının iddiası" dedi.

Baghaei, ABD'nin son zamanlarda İranlılara yönelik tutumlarını da eleştirerek, İranlıların istedikleri zaman ülkelerine dönmekte özgür olduklarını ifade etti.

ABD ise sınırdışı uçuşuna dair bir açıklama yapmadı. Uçağın Tahran'a ulaşıp ulaşmadığı da henüz belli değil. Eylül ayında İranlı yetkililer, Trump yönetiminin politikası kapsamında 400'e kadar İranlının geri gönderilebileceğini söylemişti. Aynı ay, bu uçuşların ilki Tahran'a ulaşmıştı.