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ABD, IŞİD liderlerinden Bilal el Sudani’nin öldürüldüğünü açıkladı

ABD, Somali'de düzenlenen operasyonda terör örgütü IŞİD'in üst düzey isimlerinden Bilal el-Sudani ile 10 örgüt üyesinin öldürüldüğünü duyurdu.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 01:13
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ABD, IŞİD liderlerinden Bilal el Sudani’nin öldürüldüğünü açıkladı

ABD, IŞİD liderlerinden Bilal el Sudani’nin öldürüldüğünü açıkladı
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İsimlerinin açıklanmasını istemeyen iki üst düzey ABD'li yetkili, yaptıkları çevrim içi toplantıda, Sudani'yi ele geçirmek için dün gece Somali'nin kuzeyindeki "dağlık bir mağara kompleksine" düzenlenen baskınla ilgili basın mensuplarını bilgilendirdi.

Sudani'nin, ABD ordusunun "dağlık bir mağara kompleksinde" gerçekleştirdiği operasyon sırasında çıkan çatışmalar sırasında öldürüldüğünü kaydeden yetkililer, operasyon neticesinde sivil ya da askeri bir ölüm olmadığını, yalnızca bir ABD askerinin, askeri operasyon köpeği tarafından yaralandığını açıkladı.

"BİDEN BU HAFTA BAŞINDA OPERASYONA ONAY VERDİ"

Söz konusu baskının planlanmasının aylarca sürdüğünü belirten yetkililer, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) geçen hafta bilgilendirdiği Başkan Joe Biden'ın da bu hafta başında operasyona onay verdiğini aktardı.

Yetkililer, Sudani'nin "dağlık bir mağara kompleksinden" terör örgütü IŞİD'in Afrika kıtası ve Afganistan başta olmak üzere dünya çapındaki operasyonel faaliyetlerine finansal ve lojistik destek sağladığını belirtti. Yetkililer, Sudani'nin IŞİD’e katılmadan önce de "uzun bir terör geçmişi" olduğuna dikkati çekti.

ABD Hazine Bakanlığının yaptırım listesine 2012'de giren Sudani'nin yabancı savaşçıların terör örgütü eş-Şebab'ın eğitim kamplarına katılımını organize ettiğini ve bu örgüte finansman kaynağı sağlamak için çalıştığı da ifade edildi.

Yetkililer, Somali hükûmeti dahil, terörle mücadele konusunda ABD'nin diğer önemli müttefiklerini de operasyonla ilgili bilgilendirdiklerini kaydetti. (AA)

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