ABD, İsrail’deki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı! Akıllara tek bir şey geldi

İsrail ile İran arasında ikinci haftasına giren gerilim devam ederken, Amerika Birleşik Devletleri'nin Tel Aviv Büyükelçisi Mike Huckabee, tahliye süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Huckabee, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail’den destekli tahliye uçuşlarına başladığını duyurdu. Açıklamada, İsrail'de bulunan ve ülkeden ayrılmak isteyen ABD vatandaşlarının resmi başvuru formunu doldurarak bu sürece dahil olabilecekleri belirtildi.

GÜVENLİK UYARILARI YAYINLANDI

Büyükelçi Huckabee, paylaşımında tahliye sürecine dair bilgilerin yanı sıra, güvenlik konusunda da önemli uyarılarda bulundu. Huckabee, ABD vatandaşlarının, olası tehlikelere karşı en yakın bomba sığınağının ya da güvenli bölgelerin yerini önceden öğrenmelerinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

TAHLİYE KARARI GERİLİMİN ARTMASIYLA ALINDI

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile İran arasında artan gerilim ve ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgedeki çatışmalara müdahil olma ihtimalini değerlendirmesi sonucunda tahliye planlarını devreye soktu. Bakanlık, bölgedeki Amerikan vatandaşlarının güvenli bir şekilde ülkeden ayrılabilmesini sağlamak amacıyla destekli tahliye uçuşları organize edildiğini kamuoyuna bildirdi.