ABD, İsrail'e 1 milyar dolarlık yeni silah satışına hazırlanıyor

Bu satışın içinde, 500 kilogramlık bombaların da bulunduğu 4 bin 700 adet bomba ve zırhlı buldozer yer alıyor.

SATIŞIN DEĞERİ VE İÇERİĞİ

Donald Trump yönetiminin, İsrail’e yapmayı planladığı yeni silah satışının 700 milyon dolarlık kısmı 500 kilogramlık bombalardan oluşuyor. Satışın geri kalan 300 milyon doları ise zırhlı buldozerlere ayrılmış durumda. ABD Kongresi'ne bu silah satışının onaylanması için, Trump yönetimi, Kongre’deki ilk komite liderlerine çağrı yaptı.

NETANYAHU'NUN WASHINGTON ZİYARETİYLE ZAMANLAMA UYUMLU

1 milyar dolarlık silah satışının duyurulması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington’a yapacağı ziyaretle aynı döneme denk geldi. Bu ziyarette, Netanyahu'nun, yaklaşık 8 milyar dolarlık yeni silah satışının onaylanması konusunda Trump’tan destek talep edeceği öne sürülüyor.

ÖNCEKİ DÖNEMDE YAŞANAN SÜREÇLER

Daha önce Joe Biden yönetiminin son günlerinde, İsrail’e yapılacak 8 milyar dolarlık silah satışına bazı Demokrat isimler onay vermemişti. Bu durum, satışın ilerlemeden Biden’ın görevi Trump’a devretmesine neden olmuştu. Trump, görevinin ilk günlerinde, Biden yönetimi sırasında sevkiyatı askıya alınan 1 tonluk bombaların İsrail’e gönderilmesinin önündeki engelleri kaldırmıştı.

KONGRE İZİNİ VERİRSE SATIŞ GERÇEKLEŞECEK

ABD yönetimi, yabancı bir ülkeye silah satışı yapmadan önce Kongreye bildirimde bulunmak zorundadır. Satışa onay verilmesi için, Senato Dış İlişkiler Komitesi ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin onayı gerekmektedir. Eğer Kongrede belirli bir süre içinde itiraz gelmezse, satış işlemi gerçekleşir.