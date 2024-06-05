ABD İsrail’e 25 adet ölüm makinesi gönderecek

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail ABD'den 25 adet F-35 uçağı satın alacak.

Tel Aviv hükümetine yönelik F-35 satış anlaşması imzalandı ve anlaşmaya göre, uçakların 2028 yılından itibaren İsrail'e teslim edilmeye başlanacağı ve her yıl 3 ya da 5 uçağın teslimatının yapılacağı belirtildi.

ÖDENEN TUTAR ABD'NİN ASKERİ YARDIMLARINDAN

İsrail'in satın alacağı F-35'ler için ödenecek yaklaşık 3 milyar dolarlık tutarın, ABD'nin Tel Aviv'e yaptığı askeri yardımlardan sağlanacağı ifade edildi.

Tel Aviv yönetimi, bu anlaşmadan önce ABD'ye 50 adet F-35 siparişi vermişti ve şimdiye kadar bu uçaklardan 36'sı İsrail'e ulaştırıldı.

ABD hükümeti, 1999 yılından beri her yıl İsrail'e askeri yardım yapmaktadır. 1999 yılında 2,7 milyar dolar olan bu yardım, 2019 yılında 3,8 milyar dolara çıkarılmıştı.

Washington yönetimi, ayrıca bu yılın nisan ayında İsrail'e ek olarak 26 milyar dolarlık bir yardım paketini onayladı.

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda İsrail, ABD'nin en büyük silah destekçisi olarak öne çıkıyor.

Gazze'de gerçekleştirilen katliamlarda İsrail'in çoğunlukla ABD yapımı bombaları kullandığı bilgisine ulaşıldı.