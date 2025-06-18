ABD İsrail’in yanında çatışmalara girdi mi? Ortalığı karıştıracak iddia geldi

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar devam ederken ABD’nin tavrı merakla bekleniyor. Beyaz Saray’a yakın kaynaklar İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ABD Başkanı Trump’ı çatışmalara çekmek için yoğun çaba harcasa da Trump henüz kararını vermedi.

Analistler, İsrail’in elinde İran’ın nükleer tesislerini yok edecek silahlar olmadığı nedeniyle ABD silahlarına muhtaç olduğunun altını çizdi.

ABD’de Trump’ın çevresindeki Cumhuriyetçilerin bir kısmı savaşa karşı çıkarken bir kısmı ise İsrail’in yanında savaşa girilmesi gerektiğini düşünüyor.

ORTALIĞI KARIŞTIRACAK İDDİA GELDİ

ABD Başkanı Trump konuyla ilgili net bir tavır koymazken ortalığı karıştıracak bir iddia geldi.

ABD'li yetkililer Reuters'a yaptığı açıklamada, Amerikan jetlerinin daha önce İsrail'e doğru yönelen insansız hava araçlarını ve füzeleri düşürmek için kullanıldığını söyledi.

Üç yetkili, ABD ordusunun bölgedeki ABD askeri güçlerini güçlendirme çabalarının bir parçası olarak Orta Doğu'ya daha fazla savaş uçağı konuşlandırdığını ve diğer savaş uçaklarının konuşlandırma süresini uzattığını söyledi.

Yetkililerden biri, konuşlandırmaların arasında F-16, F-22 ve F-35 savaş uçaklarının da bulunduğunu söyledi.

İkisi, insansız hava araçlarını ve mermileri düşürmek için kullanılan savaş uçaklarının konuşlandırılmasının savunma amaçlı olduğunu vurguladı.

Pentagon yorum talebine hemen yanıt vermedi.