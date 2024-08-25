ABD: İsrail'in yanındayız

ABD'den İsrail açıklaması

Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, Washington'ın İsrail'in savunmasına olan güçlü bağlılığını teyit etti.

Reuters'ın haberine göre, Bakan Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı görüşmede, İsrail'in Lübnan Hizbullah'ına yönelik savunma stratejilerini ele aldı.

Austin, ABD'nin, İran ve onun bölgesel müttefikleri tarafından İsrail'e yönelik herhangi bir saldırıya karşı kararlılıkla karşılık vereceğini belirtti.

Bu görüşme, İsrail ordusunun sabah saatlerinde Lübnan'da Hizbullah'a karşı bir "önleyici saldırı" düzenlediğini duyurmasının ardından gerçekleşti.

Öte yandan, Hizbullah ise 30 Temmuz'da Lübnan'da üst düzey komutanı Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta karşılık misilleme saldırıları başlattığını ilan etmişti.