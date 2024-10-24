ABD İstanbul Başkonsolosu Eadeh’ten Başkan Akın’a ziyaret

Düzenleme: Kaynak: İHA
ABD İstanbul Başkonsolosu Eadeh’ten Başkan Akın’a ziyaret

Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Akın, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Balıkesir’e gelen Başkonsolos Eadeh’i makamında ağırladı. Ziyaret sırasında Başkan Akın, şehirde hayata geçirilen projeler hakkında bilgi vererek Eadeh’e teşekkür etti. Görüşmenin ardından, ikili Çamlık Ahmet Edip Uğur Gençlik Kültür ve Aktivite Merkezi’ni ziyaret etti. Burada, kentin birçok tarihi yapısının minyatürlerinin sergilendiği açık hava müzesi Mini10, çevre ve iklim üzerine çeşitli etkinliklerin yapıldığı Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi, kadın el işçiliği ürünlerinin üretildiği ve sergilendiği BALMEK Kurs ve atölyeleri ile dijital gençlik çalışmalarının yer aldığı Tech10 Merkezi gezdiler.

Başkan Akın, Balıkesir’de sürdürülebilir bir kent hedefiyle önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, Başkonsolos Eadeh ile iş birliği ve ortak çalışmaları önemsediğini ifade etti. BALMEK atölyelerinde katılımcıların tasarladığı ürünleri inceleyen Eadeh’e, Başkan Akın tarafından Balıkesir Pullusundan yapılan ve üzerinde domates gülü bulunan bir broş ile Balıkesir Pullusu işlemeli bir çanta hediye edildi. Eadeh, Balıkesir’i çok beğendiğini belirterek, başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Akın’ı tebrik etti.

ABD İstanbul Başkonsolosu Eadeh’ten Başkan Akın’a ziyaret

ABD İstanbul Başkonsolosu Eadeh’ten Başkan Akın’a ziyaret

ABD İstanbul Başkonsolosu Eadeh’ten Başkan Akın’a ziyaret

ABD İstanbul Başkonsolosu Eadeh’ten Başkan Akın’a ziyaret

ABD İstanbul Başkonsolosu Eadeh’ten Başkan Akın’a ziyaret

ABD İstanbul Başkonsolosu Eadeh’ten Başkan Akın’a ziyaret

ABD İstanbul Başkonsolosu Eadeh’ten Başkan Akın’a ziyaret

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