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Dolarda borsaları sarsan gelişme

ABD'de tarım dışı istihdam eylül ayında 263 bin artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ABD'de istihdam verisinin beklentileri aşmasının ardından Fed'den 75 baz puanlık faiz artışı beklentisi arttı. Dolar değer kazanırken, borsalar, altın, euro ve sterlin değer kaybetti.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 10:23
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ABD istihdam verilerinin ardından dolarda borsaları sarsan gelişme

Dolarda borsaları sarsan gelişme
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ABD’de beklentileri aşan istihdam verisinin Fed'in agresif faiz artırımlarına ilişkin endişeleri güçlendirmesinin ardından New York borsası, haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 600 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,11 azalışla 29.296,79 puana çekildi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,80 düşüşle 3.639,66 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,80 azalarak 10.652,41 puana geriledi.

S&P 500 endeksinde listelenen hisselerin yüzde 94’ü dün değer kaybederken, endekste son üç haftayı aşan dönemin en sert değer kaybı kaydedildi.

FED’DEN 75 BAZ PUANLIK ARTIŞ BEKLENTİSİ

ABD faiz vadeli kontratları Fed'in kasımda 75 baz puan faiz artırımına gitmesine yüzde 92 ihtimal veriyor. Veri öncesi bu oran yüzde 85,5 düzeyindeydi.

Analistler, beklenenden fazla artan istihdam ve düşüş gösteren işsizlik oranının sıkı bir iş gücü piyasasına işaret ettiğini ve Fed'in agresif faiz artışlarına dirençli kaldığını belirtti.

Fed politika faizini eylül toplantısında 75 baz puan artırarak yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltti. Ülkede yüksek enflasyon nedeniyle politika faizleri art arda üçüncü kez artırılmış oldu.

Diğer yandan Fed yetkililerinden “şahin” tonda açıklamalar gelmeye devam ederken New York Fed Başkanı John Williams enflasyonu düşürmek için daha fazla faiz artışı gerektiğini belirtti. Enflasyonun çok yüksek ve Fed’in olması gereken yerden çok uzakta olduğunu kaydeden Williams, faiz oranının yaklaşık yüzde 4,5’e yükseltilmesi gerektiğini aktardı. Williams, gelecek yıl enflasyonun önemli ölçüde düşmesini beklediğini, büyümenin olumlu olacağına inandığını, ancak işsizliğin artacağını ifade etti.

Verinin ardından ABD doları güçlenirken, altın, euro ve sterlin değer kaybetti. ABD dolarının diğer 6 büyük para birimi karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi dün yüzde 0,5 oranında yükselirken, İngiliz sterlini dolar karşısında yüzde 0,7 değer kaybetti.

Ons altın ise 1694 dolarla haftayı kapattı.

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