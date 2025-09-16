ABD Karayiplerde bir tekneyi daha vurdu

Düzenleme: Kaynak: İHA

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun Venezuela’dan hareket eden ve uyuşturucu yüklü bir tekneyi daha vurduğunu duyurarak, saldırıda 3 kartel mensubunun öldürüldüğünü dile getirdi.

ABD ordusunun Karayiplerde uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonları sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun Venezuela’dan hareket eden ve uyuşturucu taşıyan bir tekneyi daha imha ettiğini açıkladı.

Trump, saldırının talimatını kendisinin verdiğini söyleyerek, bahsi geçen saldırının uyuşturucu kartellerine yönelik ikinci operasyon olduğunu vurguladı. Bahsedilen teknenin Venezuela’dan çıktığını ve uyuşturucu tacirleri tarafından kullanıldığını belirten Trump, saldırının uluslararası sularda yapıldığını ifade etti. Trump, "Bu son derece tehlikeli uyuşturucu kaçakçılığı kartelleri, ABD’nin ulusal güvenliği, dış siyaseti ve yaşamsal çıkarları için tehdit oluşturmaktadır" dedi.

