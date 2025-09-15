ABD, Karayipler'de istihbarat uçuşları gerçekleştiriyor

Devlet televizyonu VTV’ye konuşan Lopez, ABD ordusunun Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğine dair, "Eylül ayında her gün, dün gece ise keşif uçakları ve tankerler havada yakıt ikmali gerçekleştiriyordu. Venezuela’ya yönelik istihbarat ve gözetleme operasyonları ağustos ayında üç kat arttı." dedi.

Lopez, ABD'nin uçuş planlarını paylaşmaması sebebiyle hava kazaları konusunda kaygılı olduklarını dile getirerek, Silahlı Kuvvetler'in her türlü ihtimale hazır olduğunu vurguladı.

ABD uçaklarının, Karayipler bölgesi ve ülkeye yakın alanlarda istihbarat uçuşları gerçekleştirdiğini öne süren Lopez, "Hangi bilgiyi topladıkları kendilerinin meselesi. Biz ise kendi iç istihbarat süreçlerimizi yürütüyoruz. Hazırız ve her uçuşa tekil veya topluca müdahale edebiliyoruz; ne yaptıklarını biliyoruz. Karayipler'deki konuşlanmalarının, çatışma çıkarma amacı taşıdığını biliyoruz." diye konuştu.