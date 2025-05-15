ABD-Katar arasında 42 milyar dolarlık askeri alım

ABD Başkanı Donald Trump, Katar'ın 42 milyar dolarlık askeri alım yapacağını ve Katar'daki el-Udeid üssünü geliştirmek için 10 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turuna çıktı.

BAZI ANLAŞMALARA İMZA ATTI

Suudi Arabistan'dan sonra rotasını Katar'a çeviren Donald Trump, burada bazı anlaşmalara imza attı.

ABD Başkanı Donald Trump, Katar'ın 42 milyar dolarlık askeri alım yapacağını ve Katar'daki el-Udeid üssünü geliştirmek için 10 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi.

Öte yandan Orta Doğu turu kapsamında Katar'ı ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump, Katar Havayolları'nın Amerikan uçak imalat şirketi Boeing ile 160 uçak için 200 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

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