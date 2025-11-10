ABD Başkanı Donald Trump, gümrük vergileri üzerinden yaptığı açıklamayla vatandaşlara doğrudan bir ekonomik destek sözü verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu vergilerden elde edilen gelirlerin bir kısmının halka dağıtılacağını duyurdu.

"YÜKSEK GELİRLİLER HARİÇ HERKESE 2 BİN DOLAR"

Trump açıklamasında, "Yüksek gelirli olan kişiler hariç, kişi başına en az 2 bin dolarlık bir temettü herkese ödenecek" ifadesini kullandı. Ancak ABD medyası, bu ödemenin yapılabilmesi için Kongre'nin onayına ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, söz konusu ödemenin mutlaka nakit olmak zorunda olmadığını ifade etti. Bessent, bu kaynağın vergi indirimi gibi farklı uygulamalar şeklinde de vatandaşların lehine kullanılabileceğini belirtti. Trump, daha önceki açıklamalarında gümrük vergilerinden ciddi bir ek gelir elde ettiklerini ve bunun bir bölümünü doğrudan vatandaşlara aktarabileceklerini vurgulamıştı.