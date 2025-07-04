ABD - Kolombiya gerginliğinde şok gelişme: Dışişleri bakanı istifa etti

Kolombiya’da yaşanan siyasi sarsıntı, Gustavo Petro hükümetini zorluyor. Dışişleri Bakanı Laura Sarabia, Başkan Petro ile yaşadığı fikir ayrılıklarını gerekçe göstererek istifa etti. İstifa mektubunda Sarabia, son günlerde alınan kararları onaylamadığını ve bu yolda artık ilerleyemeyeceğini belirtti. Sarabia, 2022 seçim kampanyasında Petro’nun en yakın isimlerinden biriydi ve Ocak 2025’te Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmişti.

İstifadan sadece birkaç saat sonra, ABD yönetimi, Kolombiya hükümetinden gelen "temelsiz ve kabul edilemez" açıklamalar nedeniyle Bogotá’daki maslahatgüzarını istişare için geri çağırdı. Beyaz Saray, açıklamanın içeriğini paylaşmadı. Ancak Petro’nun, El Pais’in ortaya çıkardığı bir darbe planında Amerikan aşırı sağını suçlaması gerilimi artırdı.

Petro, uzun süredir ABD’nin uyuşturucuyla mücadele politikasını eleştiriyor. Washington ise Petro’yu, uyuşturucu kaçakçılarına karşı yetersiz kalmakla itham ediyor.