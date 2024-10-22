ABD kompozit imalat endeksi yükseldi

Kaynak: Haber Merkezi
ABD kompozit imalat endeksi yükseldi

Ekim 2024’te ABD Beşinci Bölgesi'nde kompozit imalat endeksi -14 seviyesine yükseldi. Bu değer, bir önceki ayki -21'e göre daha iyimser bir durumu işaret ediyor.

Ekim 2024'te ABD Beşinci Bölgesi'ndeki kompozit imalat endeksi, -14 olarak kaydedildi. Bu, önceki ayki -21'lik değere göre daha az kötümser bir tablo sunarken, bir yıl boyunca süren negatif aktiviteleri de gösteriyor.

Ekim 2024 itibarıyla ABD Beşinci Bölgesi'nde kompozit imalat endeksi -14 seviyesine yükseldi. Bu, bir önceki ayki -21 değerine göre daha iyimser bir durum sergiliyor ancak bu, art arda on iki negatif sonuçla, bir yıl boyunca devam eden daralmanın da bir göstergesi.

Slight bir iyileşme, yeni siparişlerdeki düşüşün yavaşlamasından kaynaklandı; bu rakam Eylül'deki -23’ten -17’ye geriledi. Ancak, sevkiyatlar yine azalarak -8 olarak kaydedildi. Sipariş stokundaki düşüş de devam etti (-14, Eylül'de -16). Öte yandan, sermaye harcamaları hızla geriledi (-23, Eylül'de -13) ve istihdam da azalmaya devam etti (-17, Eylül'de -22). Buna karşın, ücretlerde bir artış gözlemlendi (16, Eylül'de 15).

Fiyatlar cephesinde, girdi maliyetleri yavaşladı (2.7, Eylül'de 3.4) ancak üreticiler, üretim fiyatlarını daha yüksek bir oranla artırmaya devam etti (1.7, Eylül'de 1.6).

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