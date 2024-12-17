ABD konut piyasalarında umutlar yeşerdi

Mevcut satış koşulları için gösterge 48'de sabit kalırken, potansiyel alıcı trafiğini gösteren endeks bir puan düşerek 31'e geriledi. Ancak, gelecekteki satış beklentileri, 2022 Nisan ayından bu yana en yüksek seviye olan 66'ya yükseldi. NAHB Başkanı Carl Harris, "İnşaatçılar, seçim sonrasında düzenleyici rahatlamayı bekliyorlar" dedi.

Aralık ayında, inşaatçılar arasında %31’inin ev fiyatlarını düşürdüğü belirtildi; bu oran, Kasım ile aynı kaldı. Ortalama fiyat indirimi ise %5 ile değişmedi. Satış teşviklerinin kullanım oranı da %60 ile Kasım'daki seviyede sabit kaldı.

NAHB/Wells Fargo Konut Pazarı Endeksi (HMI), her ay yapılan bir anketle hesaplanıyor. Bu ankette, inşaatçılara mevcut tek ailelik ev satışları, önümüzdeki altı aylık satış beklentileri ve potansiyel alıcı trafiği hakkında sorular soruluyor. Her bir bileşenin yanıtlarına göre hesaplanan sezonluk olarak ayarlanmış genel bir endeks oluşturuluyor. 50’nin üzerindeki bir rakam, inşaatçıların satış koşullarını genellikle olumlu değerlendirdiğini gösteriyor.