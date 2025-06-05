ABD maçı öncesi milli takımda Salih Özcan şoku, kadrodan çıkarıldı

Kaynak: AA
ABD maçı öncesi milli takımda Salih Özcan şoku, kadrodan çıkarıldı

Amerika Birleşik Devletleri ile 7 Haziran Cumartesi günü kritik bir hazırlık maçına çıkacak olan A Milli Futbol Takımı'nda beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Antrenmanda dizinden sakatlanan orta saha oyuncusu Salih Özcan, aday kadrodan çıkarıldı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, A Milli Takım'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürdüğü kamp çalışmalarında üzücü bir sakatlık yaşandı.

Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan resmi açıklamada, takımın dün gerçekleştirdiği antrenman sırasında Salih Özcan'ın dizinden sakatlandığı bildirildi. Yapılan kontrollerin ardından futbolcunun durumu netleşti.

TFF'nin açıklaması şöyle:

"Ay-yıldızlıların dün ABD'de yaptığı antrenman sırasında dizinden sakatlık yaşayan Salih Özcan'ın, yapılan tetkik ve muayeneler sonucunda ABD ve Meksika ile oynanacak özel maçlar döneminde tam olarak iyileşemeyeceği belirlendiğinden, milli futbolcumuzun aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi."

Bu kararla birlikte Salih Özcan, A Milli Takım'ın 7 Haziran Cumartesi günü Hartford'da ABD ile oynayacağı ve ardından Meksika ile yapacağı özel maçlarda forma giyemeyecek.

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