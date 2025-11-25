Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun da dahil olduğunu öne sürdüğü Güneşler Karteli’ni resmen terör örgütü ilan etti. Bakanlığın yaptığı açıklamada, Maduro'nun da aralarında bulunduğu kişiler hakkında ihbarda bulunanlara 50 milyon dolara kadar ödül verileceği bildirildi.

Duyuruda, ABD tarafından "özel olarak belirlenmiş küresel terör örgütü" olarak tanımlanan "Güneşler Karteli" yapılanmasıyla ilgili soruşturmaya atıf yapıldı.

Paylaşılan ilanda, örgütün liderliği ve faaliyetleri konusunda tutuklamaya veya mahkumiyete götürecek bilgilerin talep edildiği belirtildi.

"NARKO-TERÖRİZM KOMPLOSU"

ABD makamları, duyuruda Maduro'nun adını, narko-terörizm komplosu, kokain ithalatı komplosu ve makineli silah ile patlayıcı cihazların kullanılması veya taşınmasıyla ilgili suçlamalar çerçevesinde anılan bir soruşturmanın parçası olarak listeledi.

KİMLİKLERİ GİZLİ TUTULACAK

Yapılan açıklamada ihbarda bulunacak kişilerin kimliklerinin kesinlikle gizli tutulacağının da altını çizdi.

'HAREKAT BAŞLAYACAK' İDDİASI

Amerikan Fox News kanalı ise Venezuala'ya yönelik harekatın çok yakında başlayacağını duyurdu. Financial Times yayımlanan haberde de Venezuela'da askeri hareketlilik yaşandığını bildirdi.

KARAR SONRASI VENEZUELA'DAN TEPKİ

Venezuela'dan yapılan açıklamada ise ABD’nin 'Güneşler karteli' adlı grubu terör örgütü ilan etmesini, ülkeye müdahale etmek için bir bahane oluşturma girişimi olduğu belirtildi.

Venezuela Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Caracas yönetiminin, 'Güneşler karteli' adlı örgütün varlığını reddettiğini belirterek, "ABD’nin bu iftirası, kötü niyetli bir yalan ve ülkeye yönelik yasa dışı bir müdahaleyi meşrulaştırma girişimidir" denildi.

Yapılan açıklamada, ABD’nin Venezuela’da 'rejim değişikliğini' hedefleyen klasik planlar yürütmekle suçlandığı belirtilerek, Venezuela hükümetinin bu tür iftiralara yanıt vermek zorunda kalmasının gereksiz bir zaman kaybına yol açtığı kaydedildi.

"BAŞARISIZ OLACAK"

Açıklamada Venezuela halkının birliğine vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

"ABD’nin önceki saldırıları gibi bu girişim de başarısız olacaktır. Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump yönetimini bu yanlış ve saldırgan politikadan vazgeçmeye çağırmaktadır. ABD’nin yürüttüğü tehdit ve baskı politikaları, Amerikan halkı tarafından bile desteklenmemektedir. Bu politikalar, Karayip ülkelerinin gelişimini olumsuz etkilediği gibi uyuşturucu kaçakçılığıyla gerçek anlamda mücadeleye de hiçbir katkı sağlamamaktadır."

ABD'DEN PAYLAŞILAN GÖRSEL

Amerika Birleşik Devletleri Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nden yapılan açıklamada ise şu görsel kullanıldı.