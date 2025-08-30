ABD Mahkemesi Trump’ı yasadışı buldu

Başkent Washington'daki mahkeme, Trump'ın ABD'ye ürün ihraç eden ülkelerle ticaret anlaşmalarını yeniden görüşmek için kullandığı tarifelere dair kararını açıkladı.

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinin mayıs ayında verdiği hükmü büyük ölçüde onaylayan Temyiz Mahkemesi, Trump'ın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamındaki yetkisini aştığına karar verdi.

Ancak mahkeme, bu kararın gümrük vergilerini hemen iptal eden kısmını kabul etmeyerek, Trump yönetiminin Yüksek Mahkeme'ye başvuru yapması için süre tanıdı.

Karar, 4'e karşı 7 oyla alınırken, olası temyiz süreci dikkate alınarak gümrük vergilerinin 14 Ekim'e kadar yürürlükte kalmasına olanak sağlandı.

İptali öngörülen tarifeler arasında, karşılıklı gümrük vergileri ile Kanada, Çin ve Meksika'ya uygulanan gümrük vergileri bulunuyor.