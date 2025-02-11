ABD mahkemesinden Eylem Tok'un oğlu hakkında flaş karar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
ABD mahkemesinden Eylem Tok'un oğlu hakkında flaş karar

ABD mahkemesi Yazar Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur'u Türkiye'ye iade edecek.

Türkiye’de trafik kazasında bir kişinin ölümüne neden olduktan sonra annesi Eylem Tok ile birlikte ABD’ye kaçan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok’un ABD’de yargılandığı davada Türkiye’ye iade kararı çıktı.

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Timur Cihantimur, ehliyetsiz olarak kullandığı lüks aracıyla Oğuz Murat Aci’nın ölümüne neden olmuş ve sonrasında annesi Eylem Tok ile birlikte ABD’ye firar etmişti.

ABD’de tutuklanan Timur Cihantimur ve Eylem Tok hakkında bugün mahkemeden karar çıktı.

ABD yargısı Timur Cihantimur’un ve Eylem Tok’un Türkiye’ye iadesi yönünde karar aldı.

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