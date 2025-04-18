ABD medyası: ABD Suriye’den yüzlerce askerini çekiyor

ABD merkezli The New York Times (NYT), ABD ordusunun aralık ayında Suriye eski Devlet Başkanı Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından değişen güvenlik ortamı nedeniyle kuzeydoğu Suriye'den yüzlerce askerini çekmeye başladığını ileri sürdü.

ABD merkezli The New York Times (NYT) gazetesi iki üst düzey ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD ordusunun kuzeydoğusundaki sekiz küçük askeri üssünden üçünü kapatarak asker sayısını 2 binden bin 400'e düşürdüğünü yazdı. Habere göre, kapatılacak üsler arasında Green Village Destek Üssü, M.S.S. Euphrates ve daha küçük bir diğer tesis yer alıyor. NYT geri çekilme sürecinin iki ayın sonunda yeniden değerlendirileceğini, ancak en az 500 askerin Suriye’de kalmasının tavsiye edildiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den Amerikan askerilerinin tamamen çekilmesini istediği önceki başkanlık döneminden de biliniyor. Pentagon ve CENTCOM daha önce tamamen çekilme olasılığına mesafeli yaklaşırken şimdilik bu kısmi çekilme kararının sahadaki komutanların üsleri kapatma ve birleştirme yönündeki tavsiyeleri doğrultusunda Pentagon ve CENTCOM tarafından da onaylandığı ifade ediliyor.

Habere göre, ABD askerleri, sayıca azalmış olsa da Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) terörle mücadele desteği sağlamaya ve birçok IŞİD militanının tutulduğu kampların yönetimine yardımcı olmaya devam edecek. Şu anda 9 ila 10 bin IŞİD militanı ve yaklaşık 39 bin aile üyesi kuzeydoğu Suriye'de gözaltında tutuluyor. SDG, ABD’nin Suriye’de IŞİD’e karşı başlıca müttefiki oldu.

Geçen ay ABD Kongresi’nde sunulan yıllık tehdit raporunda, ABD istihbarat yetkilileri, IŞİD’in Esad’ın devrilmesini fırsat bilerek hapishanelerden kaçışlar düzenleyebileceği ve saldırı kapasitesini yeniden kazanabileceği uyarısında bulundu.

ABD, geçen yılın sonlarında Suriye’deki asker sayısını 2 bine çıkararak IŞİD ve İran destekli milislerden gelen artan tehditlere karşı önlem aldı. NYT’nin ABD Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkiliye dayandırdığı bilgiye göre, IŞİD 2024’te Suriye’de 294 saldırı üstlendi; bu sayı 2023’teki 121 saldırıya kıyasla büyük artışa işaret ediyor. Birleşmiş Milletler'in IŞİD izleme komitesine göre bu sayı yaklaşık 400, Suriye'deki insan hakları gözlemcilerine göre ise daha da yüksek.

ABD’nin Suriye’deki askeri varlığı, 2014 yılında IŞİD’in Irak ve Suriye’de hızla toprak kazanmasının ardından başladı. ABD öncülüğünde kurulan uluslararası koalisyon, IŞİD’e karşı hava saldırıları düzenlerken özellikle 2014’teki Kobani kuşatması sırasında ABD ve koalisyon güçleri, daha sonra SDG'nin omurgasını oluşturan YPG'ye hava desteği sağlayarak IŞİD’in ilerlemesini durdurdu. Bu müdahale, ABD’nin Suriye’deki kalıcı askeri varlığının başlangıcını oluşturdu.