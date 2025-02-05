ABD medyası bunu konuşuyor: CIA, Trump tarafından baştan oluşturulmak isteniyor

ABD’nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), ulusal güvenlik kurumunu ABD Başkanı Donald Trump'ın öncelikleriyle uyumlu hale getirmek amacıyla tüm çalışanlarına "işten çıkmalarına ilişkin teklifte" bulundu.

CIA'in bu teklifi ilk olarak ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi tarafından haberleştirildi.

Wall Street Journal’a konuşan bir CIA sözcüsü ile teklif hakkında bilgi sahibi olan iki kaynak, Donald Trump'ın federal hükümeti küçültme ve kendi politikalarına göre şekillendirme çabalarının bir parçası olarak, dün CIA’nın tüm çalışanlarına işten ayrılma teklifinde bulunduğunu ve teşkilatın bu teklifte bulunan ilk büyük ulusal güvenlik kurumu olduğunu söyledi. Teklifte, federal çalışanlara, "işlerini bırakabilecekleri, yaklaşık sekiz aylık maaş ve sosyal haklar alabilecekleri"nin bildirildiği belirtildi.

CIA BAŞKANI RATCLİFFE'İN TEŞKİLATI “BAŞTAN OLUŞTURMA” ÇABALARI

CIA sözcüsü, bu hamlenin, Trump’ın atadığı CIA’nın yeni başkanı John Ratcliffe'in, "CIA çalışanlarının, yönetimin ulusal güvenlik önceliklerine duyarlı olmasını sağlama" çabalarının bir parçası olduğunu söyleyerek, "teşkilata yenilenmiş enerji aşılamanın, bütünsel bir stratejinin parçası olduğunu" belirtti. Sözcünün bu açıklamaları, Ratcliffe’in çabalarının, "Teşkilatı baştan oluşturma" amacını taşıdığı şeklinde yorumlandı.

"İşten ayrılma" teklifi, teşkilattaki tüm çalışanlara gönderilmiş olsa da herkesin bu teklifi kabul edip etmeyeceği henüz belli değil. Teklif hakkında bilgi sahibi olan kaynaklardan biri, "bazı özel mesleklerin ve uzmanlık alanlarının kısıtlanmasının muhtemel olduğunu, bu çabanın, ulusal güvenlik işi yaptığı düşünülmeyen kamu hizmeti kurumlarından çok daha az kapsamlı olduğunu" öne sürdü.

CIA’İN BAZI MEMURLARINA “YETKİNLİK SORGULAMASI” DEVAM EDİYOR

Konuyla ilgili bilgi sahibi diğer iki kaynağa göre, Personel Yönetimi Ofisi, geçen hafta, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi'ndeki (ODNI) bazı memurların programa katılabileceği ancak ODNI'deki tüm pozisyonların buna uygun olmayacağı yönünde bir iç yönlendirme yayınlamıştı.

ABD medyasına konuşan kaynaklardan biri, geçen hafta itibarıyla CIA çalışanlarına, "hala yetkililerin programa uygun olup olmadıklarını belirlemeye çalıştıklarının" bildirildiğini söyledi.

Trump ve destekçileri, farklı noktalarda "CIA'deki istihbarat görevlilerinin kendisini baltalamaya kararlı bir "derin devletin" parçası olduğunu" iddia etmişti. Teşkilattan istifa edenlerin ayrılma gerekçeleri ise "tasfiye" şeklinde yorumlanmıştı.