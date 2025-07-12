ABD, neden Osmanlıcı oldu?

Mustafa Özbey, “Öcalan’a verilen güvence belli oldu” başlıklı yazımı paylaştıktan sonra şu yorumu yaptı:

“Arslan Bulut'un okuması doğrudur.

BOP projesini 'olgunlaştırmak' yaklaşık 20 yıl aldı.

Suriye'de Esad'ın Türkiye tarafından gönderilmesi ile ikinci aşamaya geçildi. Şu anda Suriye'de ABD İsrail tam hâkimiyeti var. Türkiye'yi yönetenler ile ABD İsrail ikilisinin ortak planı yürüyor. Böyle olmasaydı ABD büyükelçisinin Türkiye için rejim değişikliği, bölge için milletler konfederasyonu söylemleri olmazdı ve en azından göstermelik de olsa TC Devleti bu büyükelçiye haddini bildirirdi.

Bölge kökten yeniden yapılandırılıyor. ABD ve İsrail bunu Türkiye ile kapsamlı bir işbirliği içinde yürütüyor. Türkiye'yi yönetenler kandırılmış değil, tam anlamıyla ‘ikna edilmiş, inandırılmış’ durumda ve altını bir kez daha çiziyorum, tam işbirliği içinde... Türkiye büyük bir fırtınaya can yeleksiz, koşuyor.”

Bu yorumla ilgili görüş belirten Sonay Tufan ise “İkna edilmediler; bunun için getirilip güç sahibi yapıldılar; ülkeyi tarumar ettiler, tüm kurumları çökerttiler...” dedi.

İster ikna edilmiş, isterse bunun için iktidara getirilmiş olsunlar sonuç değişmiyor.

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Ömer Faruk Eminağaoğlu da aynı grupta şu görüşleri paylaştı:

“Terörsüz Türkiye aldatmacasına hayır!

Teröristler dağlardan ovalara... Cezaevindekiler ise çok özel koşullara...

Muhalifler ise olmadık gerekçelerle cezaevlerine...

Yöntem; Türkiye'de yaratılıp bitirilmeyen terörü konu edip, Kürtleri sömürüp ve kullanıp, CHP etkisiz kılınıp yeni anayasa ile de BOP anayasasını gerçekleştirmek!

Yapılan; Terörsüz Türkiye adı ile HTŞ ve Colani örneğinin Türkiye'de oynanmasıdır!

Senaryoyu yazan ABD, plan BOP.”

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Bu yorumlardan sonra, ABD’nin Tom Barrack’ı hem Türkiye hem de Suriye Büyükelçisi olarak atadığını hatırlayalım. Yani ABD, Türkiye ve Suriye için tek bir proje uygulamaya çalışıyor.

Tabii ABD bu projeyi tek başına geliştirmedi. Kaynağında her zamanki gibi İngiltere var ama uygulama ABD’nin...

Barrack’ın Anadolu Ajansı’nın türbanlı muhabirine ne dediğini de hatırlatayım:

Barrack, “Benim için İzmir, Yahudilerin, Müslümanların, Hıristiyanların bir arada yaşadığı, bu toplulukların harmanlandığı bir örnek. Bu tüm dünyada ve Orta Doğu’da olması gereken bir durum... Bence Türkiye, tüm bunların merkez noktası olabilir, Suriye’de gördüğünüz üzere. Suriye’de olanların büyük bir kısmı, Türkiye ve liderliği sayesinde gerçekleşiyor. Osmanlı İmparatorluğundaki millet sistemi, yüzlerce yıl farklı grupların merkezi sistemde varlıklarını sürdürmelerine imkân verdi. Şimdiki nesiller için yeni bir diyaloğa ihtiyaç vardır. Bu diyalog, savaş değildir.” dedi

Vikipedi’ye göre “Millet, Osmanlı Türkçesinde dini grupları belirtmek için kullanılan terimdir. Osmanlı İmparatorluğu'nda tüm Sünni gruplar bir millet kabul edilirken, azınlıklar yani gayrimüslimler sadece dine veya mezhebe göre değil aynı zamanda etnik gruplarına göre de ayrı milletler oluştururlardı. Örneğin Ermeniler tek bir millet olmayıp Ermeni Katolik ve Ermeni Protestan milletlerine ayrılırlardı.”

Aslında Erdoğan başından beri, Anayasa’daki millet sistemine göre değil, din esaslı Osmanlı millet sistemine göre hareket ediyor. Türk tarihine, Malazgirt ve Çanakkale zaferlerine ortak çıkarmasının sebebi de budur. Erdoğan, en son, “İslam üst kimliğimizdir” dedi... Eski şoförü Ahmet Hamdi Çamlı da “Kanlı 1923 darbesi” diyerek Cumhuriyet’e saldırdı. “Cumhuriyet savcıları” hala bir soruşturma açmadığına göre bu konuda tek başına hareket etmediğini biliyorlar...

Bahçeli ise “yeni bir milli kimlik”, “kurucu anayasa” ve “kurucu önder” diyor!

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Bir ülkede din, siyasal bir kimliğe dönüştürülürse, o ülkedeki devlet artık din devleti sayılır. Türkiye’yi, din devletine dönüştüren proje ise MOSSAD’ın tasarladığı, İngiltere ve ABD vatandaşı Bernard Lewis’in geliştirdiği, Graham Fuller ve Richard Perle’nin uygulamaya çalıştığı Büyük Orta Doğu, yani Büyük İsrail Projesi’dir.

Şimdi Türkleri ABD güdümlü sahte din ile aldatarak BOP’a ikna etmeye çalışıyorlar! Türklüğün hakkından gelmeyi tarih boyunca çok planlayan oldu! Hepsi hüsrana uğradı.