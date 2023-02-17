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ABD ordusu Çin'e ait balonun enkazını denizden çıkardı

ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanlığı (NORTHCOM), 4 Şubat'ta South Carolina eyaleti açıklarında vurulan Çin'e ait yüksek irtifa balonunun enkazının denizden çıkarıldığını ve inceleme için Federal Soruşturma Bürosu (FBI) laboratuvarına götürüldüğünü açıkladı.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 21:46
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ABD ordusu Çin'e ait balonun enkazını denizden çıkardı

ABD ordusu Çin'e ait balonun enkazını denizden çıkardı
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NORTHCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanlığınca görevlendirilen ABD donanmasına bağlı gemiler, 4 Şubat 2023'te düşürülen yüksek irtifa Çin gözetleme balonunun enkazını başarıyla bulup çıkardıktan sonra South Carolina kıyılarındaki enkaz çıkarma operasyonunu 16 Şubat'ta bitirdi." denildi.

Açıklamada enkazın istihbarata karşı koyma amacıyla kullanılması için incelenmek üzere FBI tarafından Büronun Virginia laboratuvarına götürüldüğü belirtildi.

ABD hava sahasına girdikten bir süre sonra Amerikan nükleer silahlarının bulunduğu Montana eyaleti üzerinde tespit edilen Çin'e ait yüksek irtifa balonu, Washington ile Pekin arasında diplomatik krize neden olmuştu.

Balon, 4 Şubat'ta South Carolina eyaletinin açıklarında ABD Hava Kuvvetlerine bağlı F-22 uçağı tarafından düşürülmüştü.

Bu operasyonun ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pekin ziyaretini ertelemişti.

Çin, balonun askeri veya istihbarat amacıyla kullanılmadığını, meteoroloji çalışmaları yaptığını ve sürüklenerek ABD hava sahasına girdiğini iddia ediyor.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ise balonun manevra kabiliyetine ve istihbarat toplama kapasitesine sahip olduğunu ileri sürüyor.

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