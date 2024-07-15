ABD ordusu Suriye'deki üssüne takviye gönderdi

Düzenleme: Kaynak: AA
ABD ordusu Suriye'deki üssüne takviye gönderdi

ABD ordusu, Suriye’nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG’nin işgal ettiği Haseke ilindeki üssüne 40 araçtan oluşan askeri takviye sevk etti.

Yerel kaynaklara göre, ABD güçlerine ait konvoy, dün gece, Irak ile Suriye arasındaki El-Velid Sınır Kapısı’ndan Haseke’ye giriş yaptı.

Konvoyda, ABD askerlerini taşıyan “Bradley” tipi zırhlı araçlar da bulunuyordu ve 40 araçlık konvoy, Haseke’ye bağlı Şeddadi ilçesindeki askeri üsse ulaştı. Ayrıca, mühimmat, prefabrik odalar ve Avenger Hava Savunma Sistemi silahları yüklü araçlar da konvoyda yer aldı. ABD’ye ait helikopterler de konvoya eşlik etti.

Bu takviye, 25 Haziran’da Haseke’de terör örgütü PKK/YPG’nin işgalinde bulunan bölgelerdeki üslerine 40 araçtan oluşan askeri takviye yollamasının ardından gerçekleşti.

ABD’nin Suriye’deki varlığı, Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermesiyle başladı.

ABD güçleri, halihazırda Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor. Washington, PKK/YPG’li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor

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