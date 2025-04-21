ABD ordusu Yemen'in başkenti Sana’yı vurdu: 12 ölü, 30 yaralı

Kaynak: İHA

ABD ordusunun Yemen'in başkenti Sana’daki el-Farwah bölgesini hedef alan saldırılarında en az 12 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırılarını sürdüren ABD ordusu, bu kez ülkenin başkenti Sana'daki el-Farwah bölgesini hedef aldı. Husilere bağlı medya kuruluşu Al Masirah TV’de yer alan haberlere göre, bir pazar yerinin yakınlarına gerçekleştirilen saldırılarda en az 12 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Ayrıca Yemen'in kuzeyindeki Saada şehrinin de ABD saldırılarının hedefi olduğu aktarıldı.

TRUMP VUR EMRİ VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD ordusuna Yemen'deki İran destekli Husilere karşı büyük bir saldırı başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu. Gelişmenin ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Yemen'in farklı bölgelerindeki Husi hedeflerine çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirmişti. Son olarak ABD ordusunun Yemen'deki Hudeyde şehrinde bulunan Ras İsa yakıt limanına düzenlediği saldırıda 80 kişi ölmüş, 170 kişi yaralanmıştı.

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