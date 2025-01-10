ABD ordusundaki GPS modernizasyonunda rötar

ABD Savunma Bakanlığı (DOD), konumlandırma, navigasyon ve zamanlama bilgileri için kritik öneme sahip GPS sistemini modernize etmek amacıyla yirmi yılı aşkın süredir çalışmalar yürütüyor. Bu süreçte, askeri sinyal güvenliğini artıran M-kodlu teknolojiye geçiş hedefleniyor. Modernizasyon çalışmaları, Hava Kuvvetleri’ne bağlı Uzay Kuvvetleri (Space Force) tarafından koordine ediliyor. Ancak, bu süreç yer kontrol sistemi, uzay segmenti ve kullanıcı ekipmanları başlıklarında önemli gecikme ve zorluklarla karşı karşıya.

YER KONTROL SEGMENTİ

2022 yılında, Uzay Kuvvetleri, yer kontrol sisteminin teslimatını geliştirme sürecindeki sıkıntılar nedeniyle bir kez daha erteledi. Minimum teslim tarihi Aralık 2023 olarak belirlendi. Ancak, kalan riskler daha fazla gecikmeye yol açabilir. Bu durum, modernizasyon sürecinin geleceğini belirsizleştiriyor.

UZAY SEGMENTİ

Uzay Kuvvetleri, M-kod özelliğine sahip 24 uydunun yer aldığı bir takımyıldızını başarıyla tamamladı. Ancak, kullanıcı gereksinimlerini tam anlamıyla karşılamak için en az üç uydu daha gerekiyor. Bu genişleme, on yıl boyunca 27 uyduyu sürekli operasyonel durumda tutmayı zorlaştırıyor. Uzmanlar, bu gereksinimin netleştirilmemesi durumunda askeri kullanıcıların GPS performansında yetersizlikler yaşayabileceğini belirtiyor.

KULLANICI EKİPMANLARI

Askeri birimlerde test ve sahaya dağıtım aşamasına gelen kullanıcı ekipmanlarında ilerleme kaydedildi. Ancak, gecikmeler ve beklenmedik sorunlar, bazı sistemlerin entegrasyonunu olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, Uzay Kuvvetleri, daha gelişmiş bir M-kod çipi ve taşınabilir bir alıcı içeren ikinci nesil ekipmanlar geliştirmeyi hedefliyor. Ancak, bu taşınabilir cihazlar için kararlı bir müşteri bulunmaması, kaynakların boşa harcanmasına yol açabilir.

DEĞERLENDİRME

Kongre tarafından görevlendirilen GAO (Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi), GPS modernizasyon sürecindeki maliyet, zamanlama ve performans konularını değerlendirdi. Bulgular, bu modernizasyon çabalarının zamanında tamamlanmasının risk altında olduğunu ve sürecin kullanıcı ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılamaktan uzak olduğunu ortaya koyuyor.